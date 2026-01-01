　
生活 生活焦點

每天存150元「再靠2招」　他1年存16萬爽爆！全場驚：太厲害

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO分享一整年的存錢戰果。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

新年立志存錢？一名網友用實際行動證明「小錢也能滾出大數字」，他分享去（2025）年1月1日開始每天存150元、每10天再存1000元，身上有多的50元也存起來，一年下來竟累積超過16萬，讓原PO爽喊「還真他X的爽啊！」文章引發網友大讚，「存錢真的會很有成就感，還有安全感！」

連50元也不放過　靠自律滾出16萬

一名網友在臉書社團《匿名公社》分享「2025年存錢實驗」，他從2025年1月1日開始，每天堅持存150元、每10天再額外存1000元，只要口袋有50元硬幣也全數投入，嚴格執行整整一年，如今打開存摺一看，竟爽到直呼「還真他X的爽啊！」

原PO也曬出數位銀行存款明細，帳戶共有16萬5248元，同時解釋248元是上半年的利息，「我上半年先存了75000元、下半年存了90000元。」

底下網友朝聖讚爆，「再一次出國花完更爽」、「有毅力，厲害」、「花錢容易，存錢難」、「太爽了，每天存一杯珍奶錢，十天後，就有十杯珍奶錢了」、「不管或多或少，有存錢的習慣也是很棒的開始」、「好的開始，存錢真的會很有成就感，還有安全感」、「2025年買黃金至少多賺2倍存款」、「我也都是存50硬幣，5個月存了9000元」、「一開始存是最難的 一不小心很容易花光」。

下一步靠理財　讓錢越滾越多

但也有網友熱心建議，「錢存不如去存股」、「下一步要學一點理財」、「一樣的錢，你可以拿去買市值型零股，幾年後有機會翻倍，抗通膨」。原PO也回應，他就是要拿這筆錢去存股，創造增值機會。

01/01

