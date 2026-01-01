　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點民進黨執政五問題　民眾黨：秉持「四個最」照亮台灣方向

▲▼民眾黨立法院黨團26日召開黨團記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、感事長陳昭姿出席。總召黃國昌要賴清德講清楚，憲法到底哪一條有規定要在12/31前把總預算給審完。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨發表元旦文告，點出民進黨執政五問題，並表示將秉持「四個最」照亮台灣方向。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今以「告別撕裂，走向團結：為台灣找回前進的力量」為題發表元旦文告，點出民進黨執政的五大問題，包括出生人數創新低，少子女化已失控；貧富差距擴大；青年成家最困難，世代壓力持續加劇；能源政策失誤；憲法的監督機制被恣意踐踏。民眾黨強調，將秉持「四個最」：用最大誠意、用最好方式，研擬出最適合台灣政策，組成最強改革團隊，在民主與民生經濟前景晦暗不明的時刻，為台灣點一盞燈，照亮前行的方向。

民眾黨表示，2026年的台灣，希望你越來越好。回顧2025年，不論是國際或國內，都處在強烈的不安之中。國際上，關稅戰掀起的波瀾固不待言，原本眾期待的俄烏、以哈停火，談了大半年，仍未能劃上休止符。美國對委內瑞拉的毒品宣戰，還增添了新戰火。而泰柬之間的軍事對峙，總算沒有擴大成更嚴重的衝突。

國內方面，台灣也很熱鬧。民眾黨提到，去年的元旦，賴清德總統在新年談話中宣示，要「以民主厚植國力，迎向世界新局」。然而一年過去，國力是否厚植，社會自有公評；可以確定的是，在國際局勢日益動盪之際，台灣所承受的內外壓力不減反增，內部對立亦未見緩和。多項民生與經濟數據更清楚顯示，台灣正面臨許多長期累積、卻始終未被正面處理的結構性危機，都在2025年爆發出來。

民眾黨指出，首先，出生人數創新低，少子女化已失控。2025年恐將成為台灣史上出生人口最低的一年。截至11月底，新生兒僅9萬8785人，全年恐怕不到11萬人。民進黨連續執政10年，出生人口卻累計減少約10萬人，出生數連續9年負成長，生育率跌落世界最低。這不是偶發現象，而是長期政策失靈的結果。

其次，貧富差距擴大，分配正義嚴重倒退。民眾黨指出，根據最新《世界不平等報告》，台灣不平等程度偏高，最富有的10%人口掌握全國61%的財富，底層50%僅擁有12%。最富5%與最貧5%的所得差距高達150倍，與2011年相比近乎翻倍。民進黨一再高喊經濟成長，卻放任成果高度集中，讓多數人民無法分享發展果實。

第三，青年成家最困難，世代壓力持續加劇。民眾黨表示，薪資成長長期追不上高物價、高房價，「成家立業」對年輕世代已成奢望。2016年以來，全台房價上漲超過220%，平均總薪資卻僅成長22%。房租指數連年攀升，年輕人被迫在「不吃不喝十年」或「成為房貸奴隸」之間二選一，陷入「買不起、租也貴」的困境。

第四，能源政策失誤，經濟風險持續放大。民眾黨直言，民進黨錯誤的綠能政策，加上關閉台灣最後一座核電廠，導致低碳能源發電占比創下新低。2024年全年低碳能源發電量僅占15.7%，今年9月甚至下探至8.9%。相較日本（35.3%）、南韓（42.7%）、越南（46.5%），台灣已讓傳統產業輸在起跑點。再加上對美國「暫時性」對等關稅仍高達20%+N以上，協議遲未談妥，不知道要「暫時」到何時。相比已談妥的日、韓、越等國，台灣未來經濟充滿高度不確定性。

第五，憲法成為玩物，大法官淪為工具。民眾黨表示，面對三黨不過半的國會政黨結構，賴總統始終不願意接受，一意孤行。面對大罷免的全面措敗，仍不死心：從恣意曲解憲法條文，行政院長違法僭越職權，以違憲為藉口拒絕副署三讀通過的法律；從癱瘓國會運作，到操控獨立機關，讓憲法法庭、司法體系淪為政黨打手。當前的執政黨，正在有系統地拆毀權力分立的防火牆，讓憲法所設計的監督機制，淪為被執政者恣意踐踏的廢墟。

民眾黨強調，作為負責任的第三大黨，這一年來，固然為了爭取前主席柯文哲的清清白白，向司法不公提出抗議之外，為了國家社會的長治久安，也提出了各項改革的努力：

為了減緩少子女化的趨勢，我們與國民黨聯手推動「台灣未來帳戶」，鼓勵勞資政三方共同支持有品質的生養政策。為了減輕人民的身心負擔，我們提案恢復四天國定假日，並修法讓長照費用可抵減所得稅。為了協助當代青年發展，降低經濟負擔，我們積極推動「青年基本法」，並推動「住宅法」再次修法。

為了爭取台灣能源配置的合理性空間，我們推動「核三延役」公投，獲得四百多萬公民的支持和同意。為了維護憲法尊嚴，我們在國會對總統提出彈劾案，要求總統不要忘了他在就職時向國人做出的鄭重宣示。更進一步，為了台灣政治和社會發展的合理性和穩定性，過去幾個月以來，民眾黨持續倡議「聯合政府」的理念，為台灣的出路找解方。

民眾黨說，可惜的是，僅管台灣面臨內外這麼多的問題，賴清德總統卻大多置若罔聞，反而熱衷於在國家內部製造敵人、標籤異己、分裂社會，將「愛台灣」簡化為政治鬥爭的工具。尤其，當執政黨一再以對立取代治理、以撕裂掩飾無能，在野政黨有責任撐起這個國家，守住民主與未來。

民眾黨表示，2025年，或許是被執政黨撕裂的一年；但2026年，將是屬於「團結與合作」的一年。民眾黨將秉持「四個最」的承諾：用最大的誠意、用最好的方式，研擬出最適合台灣的政策，組成最強的改革團隊。在民主與民生經濟前景晦暗不明的時刻，我們選擇集結所有良善而理性的力量，為台灣點一盞燈，照亮前行的方向。

