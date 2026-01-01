中國以2027侵台為目標整軍　賴清德：2026年對台灣非常關鍵

▲總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（1日）發表元旦新年談話。在QA階段時，有媒體問及，當前不少智庫都提醒中國將在2027年具備侵台能力，賴清德說，必須做最壞的打算、最好的準備，2026年對台灣來講是非常關鍵的一年，他一定會積極落實和平四大支柱行動方案，強化國防力量、提升經濟韌性，與民主陣營並肩；賴強調，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式意願，還能夠對等尊嚴，很樂意跟中國交流合作。

媒體提問，美國針對中國的軍力報告、還有不少國際智庫都提醒，中國以2027年作為侵略台灣的準備為國家目標，明年就是2027年，如何看待中共攻台可能？賴清德說，他再次祝大家新年快樂，「我身為總統有三大使命，第一個就是讓國家更安全，讓經濟發展更好，也能把全國人民照顧更周延」。

賴清德說，至於中國希望在2027年做好攻台準備，是不是能夠如期達到目標，這是一回事，就台灣而言，最重要的是，如孫子兵法所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之，我們必須做最壞的打算、最好的準備」。

賴清德強調，未來這一年，2026年對台灣來講是非常關鍵的一年，他一定會積極落實和平四大支柱行動方案，一方面強化國防力量，不管是對外軍事採購或是發展國防自主，建構台灣之盾，並且發展無人機無人艇、水下無人艦艇、機器人、無人載具等不對稱戰力，提升國防力量，也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除了平常可以因應天然災害，必要的時候也可以幫助自己、幫助街坊鄰里其他朋友。

第二根支柱就是強化經濟韌性。賴清德說，台灣經濟不但要好，而且還要有韌性，因此不能夠再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。同時，也不僅僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，跟遭遇到困難的中小微型企業，幫助他們，透過AI透過各項科技，透過必要的手段，提升他們的競爭力，也只有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

第三根支柱是，要跟民主陣營肩並肩站在一起。賴清德說，大家善盡台灣守護自己國家的責任，也看到印太國家，每一個國家都在強化國防力量，也只有印太區域或是世界民主陣營，每一個國家都善盡自己責任，並且共同合作的時候，區域的和平穩定才有辦法確保。

最後，賴清德重申，和平第四大支柱，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式意願，還能夠對等尊嚴，很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展。