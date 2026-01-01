元旦升旗談新年期許　鄭麗文籲：朝野停止歧見破憲政僵局

記者崔至雲／台北報導

今天是2026年元旦，國民黨中央上午8點在中央黨部舉辦升旗典禮，國民黨主席鄭麗文致詞時提到，過去的風風雨雨、過去的晦暗、過去的紛紛擾擾，都希望今天轉換一個全新的心情，「希望我們不要在內部自己找敵人，希望我們停止內鬥，希望我們放下仇恨」。同時她也向執政黨喊話，希望未來朝野共同努力，彼此放下之前的歧見，為了國家，為了人民，積極和解，突破現在的憲政僵局，為福國利民共同推動重要的政策，讓國會能夠正常的運作，讓台灣的民主政治可以不要倒退，繼續大步邁進。

▲國民黨主席鄭麗文出席國民黨中央元旦升旗典禮 。（圖／記者崔至雲攝）



今天是中華民國開國115週年的元旦，一大早，她參加了中華民國總統府的元旦升旗典禮，感覺到非常的榮幸，也感覺到非常的開心，因為在接待室的時候，就遇見了韓國瑜，他說，「主席，你像白雪公主一樣。」她回院長，「我元旦第一天一大早，就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啦！」他的意思不是說我顏值像白雪公主啦，他的意思是說，因為接待室裡面全部都是男生，萬綠叢中一點紅，我是唯一的女生。

鄭麗文說，她要把這個好心情，要把這個正能量，跟所有的好朋友一起分享，在元旦開春、2026 年、民國 115 年的第一天，迎向第一道曙光，希望懷抱著正向的心情，新年新希望。過去的風風雨雨、過去的晦暗、過去的紛紛擾擾，都希望今天轉換一個全新的心情，「希望我們不要在內部自己找敵人，希望我們停止內鬥，希望我們放下仇恨」。

鄭麗文提到，她昨天在中常會的時候，自我勉勵也跟大家分享，新的一年，一定要和和氣氣，讓台灣社會重新再現最美麗的風景，那就是台灣淳樸、熱情、善良的人情味，再讓我們感受到祥和的社會，沒有暴力之氣，沒有惡言相向，沒有詐騙，讓台灣社會重新回到正軌，不但社會和諧、家庭和諧，更重要的，希望未來大家朝野共同努力，朝野也能夠放下之前的歧見，為了國家，為了人民，積極和解，突破現在的憲政僵局，為福國利民共同推動重要的政策，讓國會能夠正常的運作，讓台灣的民主政治可以不要倒退，繼續大步邁進。

鄭麗文說，國民黨、民眾黨才剛剛共同推出了「台灣未來帳戶」，希望投資台灣、投資未來、投資下一代，所以台灣未來帳戶通過之後，每一個新生兒一出生，國家就會幫你存 5 萬塊，每一年長大一直到 12 歲，都會再撥補 1 萬塊，放在帳戶裡頭，隨著台灣的大盤股市，隨著台灣的經濟共同成長，一方面投資台灣，也投資未來跟下一代，等到 18 歲成年了以後，每一個孩子不用擔心沒有錢唸書，每一個孩子也都有錢，他可以要創業或者是買房的第一桶金。

鄭麗文表示，希望投資共同的未來，不要投資戰爭，希望推動更多類似福國利民的政策，所以國會必須能夠順利的運作，而國會所通過的政策跟預算，希望政府也能夠依照憲法，依法行政，這才是全民之福。

鄭麗文提到，不但希望朝野和解，也希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解，帶來兩岸的和平，區域的和平，乃至世界的和平。所以在2026年的第一天，用共同的正能量跟善念，發下宏願，希望台灣越來越好，也希望世界越來越好，大家秉持著今天這個好心情，大步的邁向美好的未來，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。

鄭麗文說，希望接下來的 365 天，天天都像今天一樣，天天都帶給新的希望，天天都帶來未來美好的動力跟願景。

此外，鄭麗文也說，2026，國民黨要保持同樣的心情，為國、為民、不為黨，繼續執政，把好的執政成績，把每天為民服務、積極勇於任事的所有的這個精神拿出來，2026 讓國民黨贏得全面的勝利，讓國民黨執政的縣市能夠繼續，讓南台灣能夠全面突破翻轉，讓我們2027年的1月1號，迎來勝利的春天。