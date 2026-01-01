陳菊住院一年「傳春節前後上班」　陳其邁：她恢復非常好

記者賴文萱／高雄報導

74歲監察院長陳菊2024年12月因病住院，至今已超過1年，有媒體報導，陳菊預計今年春節前夕出院，並於年後銷假上班。對此，高雄市長陳其邁今被問及此事回應「毫無所悉」，但他透露，花媽的身體恢復得非常好，希望花媽加油，也更加健康。

▲傳陳菊會在農曆過年（春節）前出院、年後上班，陳其邁曝她身體恢復非常好。（圖／記者賴文萱攝）

陳菊2024年12月因感冒就診，並安排例行性健康檢查，結果發現右腎出現3.5公分腫瘤，立刻安排手術切除，原本術後恢復情況良好，不料出院前一天卻突然發生右下肢無力的情形，經檢查又發現左側腦血管阻塞，因此住院治療至今。

▲陳菊傳會在農曆過年（春節）前出院、年後上班。（圖／記者屠惠剛攝）

有媒體報導，陳菊住院期間曾向賴清德總統請辭，但未獲准，經醫院治療後，她目前已可用拐杖輔助行走，復原進度優於預期，預計2月春節前夕出院，於年後銷假上班。

陳其邁今早出席元旦升旗典禮，會前受訪被問及此事回應，花媽的身體狀況恢復得非常好，這也是大家的期待，不過恢復工作的部分，他毫無所知，但希望花媽能夠加油、更加健康。

陳菊子弟兵、立委賴瑞隆則回應，「這個我不清楚耶，這部分還是由家屬來說明比較適合。」

不過據《自由時報》報導，有菊系人士表示，陳院長仍在積極復健中，未曾聽聞出院或年後上班的安排，建議以醫院與家屬說法為準。