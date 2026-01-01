　
    • 　
>
政治

圍台軍演　管碧玲帶「海巡官員」爽嗑五星饗宴

海委會主委管碧玲（後）被讀者直擊在12月31日中共對台演習還沒結束之際，竟跑去高雄亞灣大啖五星料理，從中午12時40分一路待到14時才滿足地離開。前為海巡署秘書。（圖／CTWANT攝影組）

▲海委會主委管碧玲（後）被讀者直擊在12月31日中共對台演習還沒結束之際，竟跑去高雄亞灣大啖五星料理，從中午12時40分一路待到14時才滿足地離開。前為海巡署秘書。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

值此對岸軍演緊張之際，海委會主委管碧玲與大票海巡官員卻被讀者直擊，在去（2025）年12月31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食。知情人士爆料，幕僚早已勸敏感時刻緩辦聚會，管碧玲卻執意繼續辦理，基層官兵直斥「前方吃緊、後方緊吃」，隔江大唱後庭花，簡直把對岸近身威脅當笑話。

對岸對台軍事行動近期已進入「高度常態化」與「實戰預演化」的新階段，除了去年4月初的「海峽雷霆—2025A」重點演練區域封控與攔截扣押外，同年12 月下旬更直接發動的「正義使命—2025」環台演習，部分演訓配套的禁航區更已跨入台灣24海浬鄰接區，甚或共機、共艦已挺進我方12海浬領海區域。

海巡署長張忠龍（揮手者）也為了海委會餐敘風塵僕僕從台北海巡署跑來高雄飲宴。（圖／CTWANT攝影組）

▲海巡署長張忠龍（揮手者）也為了海委會餐敘風塵僕僕從台北海巡署跑來高雄飲宴。

隸屬海委會的海巡署是海上防衛重點，他們喊出「平戰轉換」與「強勢對等」策略應處，以「1對1」原則部署老被對岸海警船侵擾的24海浬線，目前線上還有14 艘大型艦艇緊盯14艘對岸海警船，持續實施併航監控與不定時驅離。以12月30日單日來講，我方就偵獲共機高達130架次，其中有90架次逾越了海峽中線，這已創下單日擾台頻率新高紀錄。

但正在海巡緊張之際，包含管碧玲、海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等海巡大官，卻跑到了位在高雄前鎮亞灣特區的「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳飲宴。

海委會包下高雄亞灣「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳，並以跨機關協調之名舉行飲宴。（圖／CTWANT攝影組）

▲海委會包下高雄亞灣「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳，並以跨機關協調之名舉行飲宴。

讀者直擊，以管碧玲行程為例，她12時40分優雅步入會場，一路待到了14時才帶著微笑從容離開，這可早已超過了午休時間；而理應坐鎮台北木柵海巡署的張忠龍更放下海巡業務，風塵僕僕南下全程陪同招呼，CTWANT接獲聚餐消息當下旋即連繫國防部，國防官員只好尷尬地說，對岸至今都還沒解除演習警戒，我方當然仍是嚴密監控中，但海委會內部聚會「國防部不便評論」。

在國防部認證對岸演習警界持續時，大批海巡高官卻同時大開「跨年趴」，看在基層官兵眼裡是直搖頭。知情人士就揭露，這次其實是海委會參事與各處室一級長官，還有像是海巡署、海保署、國海院等三級機關，連同派出的分屬四級機關，定期都會參加「跨機關協調餐敘」，時間也確實早早訂好，但12月底對岸軍演啟動，不少休假官兵都被召回，聖誕、跨年連假都泡湯，幕僚早就勸管碧玲「緩辦」，管碧玲卻指示照辦不誤，眼看現在軍演還沒結束，海巡長官跑去大肆飲宴實在難看，「有這樣的長官，還需要敵人嗎」？

海巡署副署長謝慶欽（黑夾克者）也應邀高雄與會，等於海巡署兩大重要官員皆未鎮守台北的海巡署本部，不免讓人對海巡業務「沒大人坐鎮」感到憂心。（圖／CTWANT攝影組）

▲海巡署副署長謝慶欽（黑夾克者）也應邀高雄與會，等於海巡署兩大重要官員皆未鎮守台北的海巡署本部，不免讓人對海巡業務「沒大人坐鎮」感到憂心。

海委會對此回應，每季海委會都會舉辦擴大會務會報，擴大邀請海委會及所屬機關首長出席，會中也會檢視近期重要業務及工作推動方向，這一次適逢副主委黃向文即將歸建而擴大辦理會務會報，事涉惜別加上早就訂好餐敘，因此決定照常舉辦。

海委會強調，緊盯對岸演習並未因開會而有鬆懈，餐敘時管碧玲也一再要求所有幹部必須將電話維持暢通，並無任何聯繫上的問題。

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴　學者憂美方搖頭放生台灣
差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了　未婚妻早已結婚有家庭
01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

