　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻乾屍靈異奇案！　冤魂操控V8逼認罪

鍾男等人以接洽萬份夾報廣告生意為由，誘騙錢女（圖）出門，強盜殺害並棄屍公墓。（翻攝畫面）

▲鍾男等人以接洽萬份夾報廣告生意為由，誘騙錢女（圖）出門，強盜殺害並棄屍公墓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

23年前，北市錢姓女派報商凌晨出門接洽生意卻失蹤，警方後來鎖定鍾姓前同事及其女友涉重嫌，但2人在警方掌握具體事證前潛逃出境，所幸警方循線帶回共犯偵訊，過程發生攝影器材莫名失效的靈異現象，宛如冤魂盯場，終於突破共犯心防，坦承3人合謀把錢女騙出劫財、殺害，並在公墓尋獲死者乾屍。後來，吳女、鍾男相繼回台歸案，遭法院判刑，為罪行付出代價。

警方進一步以錢女手機序號追查，發現該手機改由其他號碼使用，警方循線找上持有人，對方供稱手機是向基隆和平島夜市的攤商購買，攤商則說手機是一對男女賣出的，並透露二人說要再送手機過來維修，甚至約好碰面時間，警方聞訊決定派人埋伏，順利將29歲的鍾昕霖與剛生完小孩的22歲吳姓女友帶回分局，配合調查。

刑警一句「你要老實講啊！死者生氣了！」成功突破共犯沈男心防，也讓原本無法運作的攝影器材恢復正常。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲刑警一句「你要老實講啊！死者生氣了！」成功突破共犯沈男心防，也讓原本無法運作的攝影器材恢復正常。

鍾男坦承曾在派報站與錢女共事，但堅稱只是巧合，由於沒有直接證據證明二人與錢女失蹤有關，警方只能放人，沒想到二人只準時報到二天，第三天就買了機票飛往香港，甚至將剛出生的小孩丟在醫院，警方因此認定二人是畏罪潛逃。

警方尋獲錢女屍體時，屍首已因烈日曝曬而腐爛乾枯。（東森新聞提供）

▲警方尋獲錢女屍體時，屍首已因烈日曝曬而腐爛乾枯。

不過，此番調查也不是全然徒勞無功，警方查出二人案發前，曾密集與20歲沈姓男子聯絡，案發當天，沈男的手機訊號也曾出現在富德公墓，而且比對後發現沈男正是盜領錢女存款的人，便直接上門逮人。

沈男帶著專案小組前往棄屍的富德公墓，當場對著錢女乾枯的大體下跪痛哭。（東森新聞提供）

▲沈男帶著專案小組前往棄屍的富德公墓，當場對著錢女乾枯的大體下跪痛哭。

偵訊時，錄影器材接連出問題，刑警檢查時，瞥見桌上的錄影帶收納盒壓在錢女照片上，順手將盒子移開，並把錢女照片推向沈男說：「你要老實講啊！死者生氣了。你不老實講是會有報應的！」沈男聽聞後全身顫抖，隨後看著錢女照片大喊：「妳不要再盯著我了！」心防全面崩潰、坦承犯行。

錢女機車上的送報袋被沈男隨意丟棄，警方尋獲時，裡面還裝著約2、3萬元的報費。（東森新聞提供）

▲錢女機車上的送報袋被沈男隨意丟棄，警方尋獲時，裡面還裝著約2、3萬元的報費。

檢警在沈男帶領下，前往富德公墓尋獲錢女因長期曝曬而腐敗乾枯的遺體，錢女丈夫哭斷腸，沈男也當場下跪痛哭。隔年4月，吳女因不堪良心譴責，加上與鍾男感情生變，而返台投案，鍾男則在2005年遭中國公安逮捕，並解送回台受審。最終鍾男被判處無期徒刑，沈男與吳女各被判15年、5年2個月有期徒刑，為罪行付出代價。


更多鏡週刊報導
冤魂盯訊逼認罪1／人妻凌晨二點人間蒸發　一週後警見ATM監視畫面心涼了
冤魂盯訊逼認罪2／亡者手機和平島離奇現蹤　警逮鴛鴦嫌卻放人潛逃原因曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面