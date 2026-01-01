疑破壞海底電纜！　芬蘭扣押俄羅斯貨船

▲貨船「Fitburg」從俄羅斯出發，疑為破壞海底電纜 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

芬蘭警方31日查扣一艘自俄羅斯航行的貨船，懷疑其破壞一條連接赫爾辛基與愛沙尼亞、橫跨芬蘭灣的海底電纜。這起事件發生於近年來多起類似事故頻傳的波羅的海區域，進一步升高歐洲對俄羅斯「混合威脅」的警戒。

芬蘭扣押貨船展開調查

芬蘭邊防警衛隊表示，被扣押的貨船「Fitburg」事發時正從俄羅斯聖彼得堡前往以色列，因在海上拖曳錨具，被引導進入芬蘭領海。赫爾辛基警察局長柳庫（Jari Liukku）指出，目前警方以「加重電信干擾」、「加重破壞」及「加重破壞未遂」等罪名展開調查。

調查人員表示，船上14名船員分別來自俄羅斯、喬治亞、哈薩克與亞塞拜然，已全數由芬蘭警方拘留。該船懸掛聖文森及格瑞那丁國旗，依據LSEG資料，船主為Fitburg Shipping Company Ltd，管理公司為Albros Shipping and Trading Ltd，路透社未能聯繫到相關公司回應。

波羅的海管線屢遭破壞

自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，波羅的海沿岸多國高度警戒，這片海域連接多條電力、電信與天然氣管線，近年屢傳中斷事件。北約8個成員國與俄羅斯同濱波羅的海，已加強部署軍艦、軍機與海上無人載具。北約官員表示，正透過英國諾斯伍德的盟軍海事司令部，與芬蘭當局保持資訊交換。

芬蘭警方補充，遭破壞的電纜屬於芬蘭電信公司Elisa。隨著歐洲官員普遍認為俄羅斯否認涉入、但「混合威脅」風險上升，相關案件正成為北歐與北約高度關注的安全議題。