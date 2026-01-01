2026元旦強烈冷氣團「有感降溫」10℃　4縣市豪大雨

▲安心亞跨年晚會演出。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

2026年第一天，強烈大陸冷氣團南下，北台灣將有感降溫，明天起中部以北低溫下探10度；另外東北季風影響，氣象署針對北北基宜發佈豪大雨特報。

今天（1月1日，元旦）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21-24度，南部高溫約25-26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12-14度，南部及花東低溫約15-17度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

▲北北基宜豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

明起強烈冷氣團來 中部以北下探10度

明天起到4日清晨受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，1/4白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；1/2桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，1/3、1/4各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

1/2-1/4清晨低溫預測: 中部以北、宜蘭及金門10-14度，南部、花東及澎湖12-16度，馬祖8-9度；1／2-1／3高溫預測: 北部及宜蘭14-17度，中部及花東18-21度，南部21-23度；1/4高溫預測: 北部、東半部及澎湖18-21度，中南部22-24度，金門16度，馬祖13度。