台北跨年晚會吸20萬人　蔣萬安：2025台北關鍵一年向世界證明實力

▲韓國女團Kara睽違12年再度在台灣演出。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市跨年晚會在12月31日登場，緊接著在韓國女團KARA演出之後，市長蔣萬安登台致詞說，2025年對台北來說，是關鍵的一年，再一次向世界證明台北的實力，迎來全球AI龍頭輝達落腳台北；KARA睽違12年的演出，也再次向全世界證明台北人的浪漫和堅持，大家展開雙臂，迎接全新的2026，「把所有的煩惱、遺憾，留在2025，祝福大家新年快樂，Happy new year！」

根據台北捷運公司統計，截至1日凌晨0點，北捷全線總運量275.6萬人次，相較去年跨年成長0.1萬人次。台北市政府周邊4站市府站、國父紀念館站、101/世貿站、象山站，今日下午4點到晚間11點，運量18.8萬人，較去年跨年同期減少5.6萬人。另外，根據觀傳局統計，截至1日凌晨0點，台北跨年活動現場人數約為20萬人。

蔣萬安致詞時笑說，大家現在眼裡只有KARA還有等一下的煙火，保證他的講話會比煙火還要短。他提到，2025年對台北來說，是關鍵的一年，再一次向世界證明台北的實力，迎來全球AI龍頭輝達落腳台北，「台北就是未來全球科技發展最強的一顆心臟」。

▲2026台北101跨年煙火。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安接著說，今天晚上第二件大事，是大家敲碗等待12年的KARA終於回到台北，所以要特別謝謝這麼多的KAMILIA熱情等待，也再次向全世界證明，台北人的浪漫和堅持。現在所有好朋友，現在拿起手機、牽起旁邊的人的手，用101的煙火，今天台北市跨年晚會，展開雙臂，迎接全新的2026，「把所有的煩惱、遺憾，留在2025，祝福大家新年快樂，Happy new year！」