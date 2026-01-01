基隆「碼頭工會站」候車亭啟用　公私協力打造港區新亮點

▲基隆港務分公司認養「碼頭工會站」候車亭啟用，港區公私協力再添亮點。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於2025年12月31日上午在基隆港區舉辦「碼頭工會站」候車亭啟用記者會，由市長謝國樑、副市長邱佩琳，立法委員林沛祥及市議會副議長楊秀玉等人共同出席，宣布由臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司認養的候車亭正式啟用，成為基隆市第11座公私協力認養候車亭。

基隆市府表示，「碼頭工會站」位處港區重要公共運輸節點，兼具市民日常通勤、港區作業人員移動及郵輪旅客接駁等多元需求。市府透過公私協力方式，引入企業資源強化候車設施功能，並結合港口意象進行整體設計，提升公共運輸服務品質，同時形塑港區整體門戶形象。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑表示，很高興與各界一同見證「碼頭工會站」候車亭正式啟用，特別感謝副市長邱佩琳在推動公私協力候車亭政策上的努力，讓基隆能持續增設兼具美感與安全性的公共運輸設施。他也代表市府，誠摯感謝臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司投入認養行列，展現企業回饋地方、攜手提升城市公共服務品質的用心。

謝國樑進一步指出，該站周邊同時承載市民通勤、港區裝卸作業及郵輪旅客進出需求，尤其在郵輪靠泊期間，人流與交通需求更加集中。隨著他與新北市長侯友宜共同主持基隆捷運先期工程開工典禮，未來捷運沿線逐步推進，港區與市區交通動線將更加緊密串聯，候車環境的提升不僅是交通設施改善，更是優化基隆作為國家門戶形象的重要一環。

▲副市長邱佩琳（中）表示，整體設計以「岸邊候船、出港揚帆」為核心意象。

邱佩琳表示，本次啟用的「碼頭工會站」候車亭鄰近基隆港最大郵輪靠泊碼頭，整體設計以「岸邊候船、出港揚帆」為核心意象，將郵輪、繫纜柱及旅客候船等港灣元素融入造型設計，讓民眾在等候公車的同時，也能感受基隆海港城市的獨特節奏與氛圍。夜間並搭配動態燈光設計，遠望宛如海面波光粼粼，成為港區街景的新亮點。

邱佩琳進一步說明，考量基隆沿海多雨的氣候特性，候車亭在材質選用上以耐候性及後續維護便利性為優先，採用具抗污特性的膠合安全玻璃，並結合船身設計圖面呈現船體意象，同時使用比照高鐵車廂外層塗料等級的塗裝，搭配完善照明設計，以提升夜間能見度與候車安全，兼顧美觀、實用與耐久性。

謝國樑最後強調，市府將持續盤點重要通勤及旅運動線的候車空間，逐步提升公共運輸設施品質，並期待透過更多公私協力模式，引入企業與民間資源，共同打造更安全、更友善，也更具基隆特色的公共運輸環境。