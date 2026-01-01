航港局公告「海盜威脅」高風險海域　麻六甲海峽、紅海入列

▲航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，包含台灣航商經常行經的東南亞與印度地區、非洲與紅海地區，另外，受俄烏戰爭影響，烏克蘭沿岸、黑海地區為水雷高風險海域。

根據「受海盜或非法武力威脅高風險海域」公告，東南亞與印度地區，包括南海、孟加拉、菲律賓、麻六甲海峽、新加坡海峽、馬來西亞、印尼與印度附近海域。非洲與紅海地區，包括西非幾內亞灣、紅海、印度洋、阿拉伯海（波斯灣、阿曼灣、亞丁灣等）、索馬利亞附近海域。

▲▼航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍。（圖／航港局提供）

另外，中南美洲與加勒比海地區，包括墨西哥灣、加勒比海、厄瓜多（瓜亞基爾）、秘魯（卡亞俄）、巴西（馬卡帕）附近海域。東歐、烏克蘭地區，受俄烏戰爭影響，烏克蘭沿岸、黑海地區為水雷高風險海域。

航港局指出，台灣航商經常行經的地區，包括東南亞與印度地區及非洲與紅海地區。航港局每半年會依據ICC（Commercial Crimes Services）統計，公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」，以供航商參考，上一次公告為去年6月24日。