長期減重卻瘦不了！營養師曝身體「發炎7徵兆」：超過3項就有問題

▲▼5個減重必勝心法快筆記。（圖／Unsplash）

▲李婉萍指出，長期控制體重卻瘦不下來，關鍵可能不是吃太多，而是身體正在慢性發炎。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

不少民眾長期努力控制體重卻始終瘦不下來，營養師李婉萍指出，關鍵原因可能並非單純吃太多，而是身體正處於低度慢性發炎狀態。她表示，約九成的人可能存在慢性發炎問題，而肥胖本身就是一種慢性疾病，會干擾身體機能平衡，使各組織器官長期承受發炎壓力，進而影響代謝與減重效果。

常見發炎7徵象要注意

李婉萍說明，當身體長期處於慢性發炎狀態時，不僅影響體重控制，也可能對整體健康造成傷害。她提醒民眾，可先從日常身體反應檢視是否已有相關警訊。

李婉萍指出，若經常出現疲倦睡不飽、情緒低落、餐後容易腹瀉、偏頭痛、肩頸或肌肉痠痛，以及皮膚紅癢、過敏、咳嗽、頻繁感冒，或四肢與臉部容易水腫等情形，都可能與慢性發炎有關。

▲▼減重後為何復胖？專家揭密5個常見錯誤 。（圖／Unsplash）

▲李婉萍指出，長期控制體重卻瘦不下來，關鍵可能不是吃太多，而是身體正在慢性發炎。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

她表示，若上述症狀中符合三項以上，代表身體可能已出現發炎反應，應特別留意生活型態與飲食內容，及早進行調整。

抗發炎飲食

在飲食建議方面，李婉萍提出多項有助抗發炎的食材。她指出，蘆筍含有寡果糖，可幫助降低腸道發炎反應；綠茶富含兒茶素，有助降低壞膽固醇；皇帝豆含植物雌激素，具抗發炎效果。

▲▼夏日減重水果推薦　西瓜運動後吃最好 。（圖／Unsplash）

▲莓果類含有花青素，可以針對脂肪細胞降低發炎。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

此外，她也建議攝取酪梨，其富含鉀、鎂與纖維，屬於對心血管健康有益的油脂來源；莓果類含花青素，可針對脂肪細胞降低發炎；地瓜葉富含鎂離子，若體內鎂不足，發炎指數可能上升。

改善生活方式

李婉萍強調，肥胖是一種需要長期管理的慢性疾病，並非短期節食就能解決，必須透過改善生活方式與飲食習慣，才能逐步降低身體發炎狀態。她呼籲民眾以循序漸進的方式調整飲食與生活作息，讓體重自然下降，同時維持身體健康。

 
01/01 全台詐欺最新數據

牙周病不只影響牙齒，患者連皮膚都可能出問題。國內研究追蹤近8萬名成人發現，若罹患牙周病，日後確診異位性皮膚炎的風險，約為沒有牙周病者2.5倍，但如定期洗牙、清除牙結石，風險可望下降近7成，甚至趨近9成；醫師說，此研究凸顯口腔發炎與皮膚免疫機制息息相關，洗牙對健康有「一舉兩得」效益。

慢性發炎體重控制抗發炎飲食肥胖管理健康生活

