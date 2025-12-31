2026台南好YOUNG跨年熱力開唱！15萬人湧西側廣場越夜越嗨

▲「2026台南好YOUNG跨年晚會」31日晚間在永華市政中心西側廣場登場，大批歌迷提前卡位，現場人潮湧現。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市政府主辦的「2026台南好YOUNG跨年晚會」31日晚間在永華市政中心西側廣場熱力登場，集結台、韓、港、日等重量級藝人接力演出，尚未開演即吸引大批歌迷提前卡位。主辦單位統計，截至晚間8時，現場已聚集約15萬人次，後續人潮仍持續湧入。

台南市長黃偉哲於演唱會開場前抵達現場，親自與等候的民眾互動並發送糖果，同時向值勤的警消與醫護人員致意。黃偉哲表示，今年跨年天氣穩定、氣候宜人，加上演出陣容堅強，有機會挑戰去年25萬人次的參與紀錄；現場並結合台南購物節活動，攤位消費加碼4倍送，提高中獎機率，邀請全台民眾一起來台南跨年。

晚會於晚間5點40分由禾羽KIMI率先登台暖場，主持人吳建恆、徐凱希帶動現場氣氛，派偉俊、Angie安吉接力演出，動感與抒情交錯，不少親子家庭也到場同樂。隨著夜色加深，英倫搖滾雙人組合JADE、金曲樂團麋先生登台，舞台前氣氛迅速升溫。

緊接著由FEniX帶來唱跳演出，掀起粉絲尖叫聲浪。主辦單位表示，美食攤位區已全數客滿，舞台前草地區接近九分滿，現場氣氛越夜越嗨。

無法到場的民眾，可透過TVBS 56台、民視無線台（22:00起）、中華電信MOD、台南市第三公用頻道收看電視轉播，或至TVBS NEWS YouTube、台南市長黃偉哲臉書專頁、台南TODAY臉書專頁及中華電信Hami video線上同步觀賞。