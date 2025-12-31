回應建築公安挑戰　在地產業轉型投入帷幕牆防火研發

▲台中市經發局表示，在台中深耕45年的帷幕牆廠商漢宗公司，近年累計投入約4億元，建置了帷幕牆風雨實驗室與防火動態實驗室。（圖／經發局提供）



記者游瓊華／台中報導

近年全球高樓惡火頻傳，再度引發社會對超高層建築的消防安全疑慮。由於一般消防雲梯車的安全作業高度約在50公尺，相當於15層樓高，面對動輒數十層的摩天大樓火警，救援能力備受考驗。建築物本身的防火設計，特別是能有效阻擋火勢垂直蔓延的外牆，成為守護生命財產的關鍵第一道防線。為回應此公共安全挑戰，在台中深耕45年的帷幕牆廠商漢宗公司，近年累計投入約4億元，建置了帷幕牆風雨實驗室與防火動態實驗室。

台中市經發局長張峯源日前訪視該公司時指出，漢宗不僅是市府輔導特定工廠合法化的案例，其長期投入研發，以實際測試成果回應建築公安議題，更是產業自主提升的表現。

漢宗董事長紀華說明，公司近期依據國家標準，完成了「單元式帷幕牆防火測試」。此測試模擬建築物發生火災時，火焰從窗戶竄出的情境，實際驗證帷幕牆系統能否在一定時間內，有效阻擋火焰與高溫向上蔓延至其他樓層，為住戶爭取寶貴的逃生與消防救援時間。

漢宗公司自1980年代引進歐美單元式帷幕牆工法，帶動國內產業發展。如今透過建立自有實驗室與完成國家級防火測試，再次將建築外牆安全標準推向新高，也展現了台灣在地產業在公共安全領域的研發實力。