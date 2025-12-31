台北跨年人潮爆滿！北捷「42小時不收班」啟動疏運

▲為了因應輸運跨年人潮，台北捷運42小時不收班。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台北捷運公司配合12月31日台北市政府前廣場跨年晚會，將自114年12月31日6時起至115年1月1日24時止，除小碧潭支線與新北投支線外，全線連續42小時營運不收班。板南線與淡水信義線自31日17時起採最密班距行駛；貓空纜車亦延長營運至翌日凌晨2時，並視人潮狀況延後收班，全力因應跨年疏運需求。

推動「2線進、3線離」分流策略

北捷指出，進場可利用板南線與淡水信義線，散場則建議選擇板南線、淡水信義線與松山新店線「3線離場」，分流至國父紀念館、永春、信義安和、象山、台北小巨蛋、南京三民等站，避開市政府站與台北101／世貿站高峰人潮。

依過往經驗，跨年與演唱會散場時板南線與淡水信義線候車時間較長，呼籲旅客多加利用松山新店線，從市政府站或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站或台北小巨蛋站搭車，或轉乘光復南路接駁車，提升返程效率。

松山新店線免費優惠延續

北捷表示，31日22時30分至翌日6時，旅客持電子票證自南京三民站或台北小巨蛋站刷卡進站，可享不限站數、當趟免費搭乘；使用單程票者，亦可至兩站指定服務櫃檯免費領取單程票。公司提醒旅客配合現場人員引導，避免推擠，確保安全。

因應大巨蛋演唱會散場及跨年活動人潮，國父紀念館站將採分流引導，演唱會散場觀眾由出口5進站，跨年活動旅客由出口2、3、4出站；板南線往南港展覽館方向將視人潮狀況啟動列車過站不停，往頂埔方向亦可能調度空車至市政府站或國父紀念館站載客。

列車加密與彈性過站不停

為加強疏運，板南線與淡水信義線17時至凌晨3時分別維持2至3分鐘、3分鐘班距，其他路線亦全面加密；凌晨3時後各線班距約12分鐘。國父紀念館站及台北101／世貿站，將視站內人潮彈性採取列車過站不停措施，提醒旅客留意站內廣播。

捷運各站將依人潮狀況啟動月台、閘門及出入口三級管制措施；市政府站、台北101／世貿站、國父紀念館站、象山站等重點站，將擴大出口淨空緩衝區並加強舉牌宣導，避免推擠。