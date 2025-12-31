LIVE／雪梨跨年煙火登場　12分鐘絢爛火光迎2026

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲雪梨在台灣時間晚間9點正式跨入2026年，今年一樣在全球知名地標雪梨歌劇院、雪梨港灣大橋舉辦慶祝活動，活動除了有原住民團體主持祝福儀式外，還會有盛大的燈光秀，過程中會顯示「Peace」，向邦代海灘事件的受難者致哀，最後則是絢麗的煙火慶祝新年，預計超過百萬名旅客到場歡慶。

▲澳洲雪梨2025-2026跨年煙火秀。（圖／路透／下同）

根據雪梨市政府公布的行程表，跨年活動從當地時間晚間7點30分開始，由當地原住民團體主持傳統的祝福儀式開場，接著晚間8點30分，雪梨港灣大橋會點亮燈光，歡迎所有到場歡慶的旅客，晚間9點則會開始施放暖場煙火，結合煙火、燈光及原住民與藝術家的表演，讓不方便熬夜的孩子們也可以體驗跨年的魅力。

晚間10點開始會進行一系列的燈光秀，其中港灣大橋晚間11點將亮起由白光組成的和平鴿及「Peace」字樣，全場會默哀1分鐘，向邦代海灘事件的受難者致哀，直到凌晨0點持續12分鐘的主煙火秀登場，絢麗的煙火將從雪梨歌劇院、港灣大橋及城市屋頂同步施放，澳洲政府預計將有超過百萬人到場共襄盛舉。



另外，太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）率先迎接2026年後，紐西蘭接力跨年，最大城市奧克蘭於午夜在地標天空塔施放煙火，成為全球首座舉行大型跨年慶祝的主要城市。

美聯社指出，奧克蘭跨年時間比美國紐約時代廣場早約18小時，天空塔5分鐘煙火秀共施放約3500發煙火；不過受天氣影響，紐西蘭北島多場小型跨年活動取消，而BBC則指出，全球最早迎來新年的地點為吉里巴斯的聖誕島（Kiritimati，或稱Christmas Island）。