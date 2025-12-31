營建土石方分流上路！高市府邀開會　加嚴農地審認防哄抬價格

▲高市府於12月30日邀集相關局處、建商業者及營建剩餘土石方資源處理業者溝通協調。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

營建剩餘土石方管理與去化問題引發各界關注，高雄市政府30日邀集相關局處、建商及營建剩餘土石方資源處理業者進行溝通協調，並就制度執行方向達成共識。市府強調，後續將推動土石方「分流管理」，並透過「源頭管制、收容處理、最終去化」三階段全流向管理機制，讓土石方流向更透明、可追溯，兼顧公共工程需求與農地保護。

市府指出，未來營建剩餘土石方將分為兩大去化方向，一部分送往港區整地集中去化，另一部分則依「土方農地農用」原則進行回填使用。透過分流方式，可降低單一去化管道壓力，同時避免土石方流向不明，衍生管理漏洞。

針對清運作業流程，市府說明，將強化「源頭（A）—收容處理（B）—最終去化（C）」三階段管理。由收容處理場所派員至工地進行源頭初驗，確認土石方來源與分類，後續於收容處理場所進行複驗，最後送往港區整地或其他核准之最終去化場址，由主管機關加強稽查，確保全流程符合規範。

工務局表示，內政部已於今年5月函頒「營建剩餘土石方處理方案」，要求地方政府強化最終去化階段及土石方流向管理。因應中央政策，高雄市已啟動修正《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》，並送議會審議，以完善地方管理法制。

工務局進一步指出，高雄市工程量體龐大，為紓解短期土方去化壓力，市府已盤點並規劃多處合適去化場所，包括港區整地用地及台電灰塘區等，未來配合港區填築計畫，預期可提供足夠的去化量能，支應工程需求。

在農地農用部分，市府強調，將依《高雄市申請農業用地整地審查作業要點》嚴格審認，並加嚴審查土方來源、種類及用途合理性，確保僅符合規定的土石方進行農地回填，避免影響農地使用與農業生產。同時在維持審查嚴謹原則下，也將加速行政流程，提高作業效率。

針對近期營建剩餘土石方清運價格上漲情形，工務局表示，清運價格應回歸合理市場機制，若發現不當哄抬價格或聯合壟斷行為，涉及違反公平交易法等規定，市府將依法嚴查嚴辦，維持市場秩序，確保公共工程順利推動。

工務局強調，營建剩餘土石方管理涉及公共安全、農地保護、工程效率及市場秩序，市府將持續透過跨局處聯合會勘與稽查，落實各項配套措施，確保三階段全流向管理機制發揮實質效果。