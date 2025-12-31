　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

營建土石方分流上路！高市府邀開會　加嚴農地審認防哄抬價格

▲高市府於12月30日邀集相關局處、建商業者及營建剩餘土石方資源處理業者溝通協調。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高市府於12月30日邀集相關局處、建商業者及營建剩餘土石方資源處理業者溝通協調。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

營建剩餘土石方管理與去化問題引發各界關注，高雄市政府30日邀集相關局處、建商及營建剩餘土石方資源處理業者進行溝通協調，並就制度執行方向達成共識。市府強調，後續將推動土石方「分流管理」，並透過「源頭管制、收容處理、最終去化」三階段全流向管理機制，讓土石方流向更透明、可追溯，兼顧公共工程需求與農地保護。

市府指出，未來營建剩餘土石方將分為兩大去化方向，一部分送往港區整地集中去化，另一部分則依「土方農地農用」原則進行回填使用。透過分流方式，可降低單一去化管道壓力，同時避免土石方流向不明，衍生管理漏洞。

針對清運作業流程，市府說明，將強化「源頭（A）—收容處理（B）—最終去化（C）」三階段管理。由收容處理場所派員至工地進行源頭初驗，確認土石方來源與分類，後續於收容處理場所進行複驗，最後送往港區整地或其他核准之最終去化場址，由主管機關加強稽查，確保全流程符合規範。

工務局表示，內政部已於今年5月函頒「營建剩餘土石方處理方案」，要求地方政府強化最終去化階段及土石方流向管理。因應中央政策，高雄市已啟動修正《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》，並送議會審議，以完善地方管理法制。

工務局進一步指出，高雄市工程量體龐大，為紓解短期土方去化壓力，市府已盤點並規劃多處合適去化場所，包括港區整地用地及台電灰塘區等，未來配合港區填築計畫，預期可提供足夠的去化量能，支應工程需求。

在農地農用部分，市府強調，將依《高雄市申請農業用地整地審查作業要點》嚴格審認，並加嚴審查土方來源、種類及用途合理性，確保僅符合規定的土石方進行農地回填，避免影響農地使用與農業生產。同時在維持審查嚴謹原則下，也將加速行政流程，提高作業效率。

針對近期營建剩餘土石方清運價格上漲情形，工務局表示，清運價格應回歸合理市場機制，若發現不當哄抬價格或聯合壟斷行為，涉及違反公平交易法等規定，市府將依法嚴查嚴辦，維持市場秩序，確保公共工程順利推動。

工務局強調，營建剩餘土石方管理涉及公共安全、農地保護、工程效率及市場秩序，市府將持續透過跨局處聯合會勘與稽查，落實各項配套措施，確保三階段全流向管理機制發揮實質效果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

懷秋.林哲熹「女巫的毒藥」三輪結束XD

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

更多熱門

相關新聞

高雄男騎士遭貨車輾輪下亡　驚悚畫面曝

高雄男騎士遭貨車輾輪下亡　驚悚畫面曝

高雄市前鎮區今（31）日發生一起車禍悲劇！一名21歲男騎士與一部自用大貨車在行駛在中華五路，不明原因發生碰撞，導致男騎士慘壓在大車輪下，當場死亡，撞擊瞬間現在曝光。

即／跨年夜悲劇！高雄大貨車撞斃男騎士

即／跨年夜悲劇！高雄大貨車撞斃男騎士

義大跨年煙火懶人包！交管、免費接駁一次看

義大跨年煙火懶人包！交管、免費接駁一次看

狠男殺傷老闆夫婦　檢請求從重量刑

狠男殺傷老闆夫婦　檢請求從重量刑

瘋狂發出「暗殺賴清德」斬首令　25歲汽車業務員落網

瘋狂發出「暗殺賴清德」斬首令　25歲汽車業務員落網

關鍵字：

高雄土石方農地回填公共工程價格監控

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面