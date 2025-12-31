能高越嶺步道西段元旦起重新開放　入住天池山莊須自理餐飲裝備

▲能高越嶺國家步道西段115年元旦起重新開放，登山口改為雲天宮線。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

能高越嶺國家步道西段自112年4月後歷經多次颱風、豪雨及地震災損而封閉，經林業保育署南投分署積極整修，將於115年1月1日起重新開放，登山口改為雲天宮服務站，位於步道終點端的天池山莊已開放住宿及營位登記，但山友須自備糧食及裝備，並隨時注意山區天候狀況。

南投分署表示，能高越嶺國家步道西段前年陸續受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮大地震嚴重災害，沿線步道設施損壞嚴重，里程0-1K、3.2-4K、6K及10K等多處上下邊坡崩塌嚴重，地基不穩定並有持續落石情形，尤其0-1K上邊坡屬於極不穩定的新生崩塌地點，路基因張力裂縫而中斷，故自112年4月起即封閉0-3K。

南投分署基於安全考量，逐步規劃整建，改以地質條件相對穩定之「雲天宮線」作為步道主要進出動線，新登山口與原步道約3K處相銜接，而整建後的雲天宮線與屯原登山口原路線之里程數相近，僅爬坡高差有350公尺、行走時間需多1.5至2小時；因應登山路線調整，原屯原服務站亦同步移設至雲天宮登山口服務站，該分署籲請所有入山民眾先至登山口服務站完成報到作業，以利入山服務與安全宣導訊息告知，並配合相關停車規範，避免交通阻塞及車輛損傷。

南投分署指出，目前能高越嶺國家步道上的天池山莊仍維持開放狀況，但因管理人力及物資運補條件尚未允許，僅提供基本住宿及營位申請，暫無餐飲及裝備租借服務，請山友自備；非上班時間入住天池山莊者請事先備妥住宿名單，並至天池山莊管理室辦理報到，若為單日往返或未住宿天池山莊及營地之民眾，請填寫「能高越嶺國家步道入山登記表」，並投入指定登記箱內，以利後續緊急應變需求，相關資訊隨時公告於天池山莊訂房網站及FB社團「天池山莊大小事」。

南投分署提醒，因雲天宮新登山路線對體能要求較高，請登山民眾審慎評估自身體力與耐力，事前擬定完整登山計畫並設置留守人，如需專業山域嚮導陪同，請慎選合法業者並全程配合指示；另因近期仁愛鄉山區陸續有台灣黑熊目擊紀錄，請山友務必妥善收納食物，落實無痕山林原則，可視需要配戴熊鈴，並隨時提高警覺，以維護自身安全。