公視現任董事遭「全數團滅」　文化部長：這不是羞辱，什麼才是？

記者林育綾／台北報導

第8屆公視董監事審查會議今（31）日首度舉行，審查結果有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等4名董事，以及馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群等4名監事通過，未達《公視法》門檻，無法組成第8屆董事會。文化部長李遠表示深刻遺憾，並公開向所有同意提名，卻未能通過的候選人表達最深歉意，將儘速請行政院提出下份名單，送請審查委員會審查。

文化部表示，依據《公共電視法》規定，公視基金會董事會，需董事11人至15人，其中1人為員工代表；監察人需3至5人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院，依政黨比例推舉的15名社會公正人士組成審查委員會，需經「3分之2以上同意」才通過選任，也就是今日審查會，各候選人須獲得「10票同意票」。

不過今日未能順利組成第8屆董事會，文化部長李遠表示，此次獲提名的人選，皆在台灣各領域具有高度社會聲望，願意以「無給職」為公共電視奉獻，但遺憾的是，14位董事候選人只通過4位，不到3成，無法順利組成董事會。他對於這些一一拜託的候選人感到非常不捨，也非常對不起他們，表示「我要公開向他們道歉」。

李遠指出，「第8屆公視董監事會」是公視法112年大幅度修法後的首次選任，同意門檻雖然由「4分之3」降為「3分之2」，行政院也為因應國際及整體傳播產業發展脈動，以及國際公共媒體多元內容產製角色等，提出具公共性、專業性、國際性、公司治理專業的候選名單，「各候選人都是各領域專業的一時之選」。

然而此次審查會議中，無法得知候選人「為何落選」，甚至包含非常認真用書面回答審查委員會的候選人，都未能獲得同意，李遠認為，「今天的審查會議全程直播大家都在看，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難」。

同時，現任（第7屆）董事7人，全數未能通過，李遠感慨「難道他們真的這麼不行嗎？」除了他們過去對於公視的貢獻就全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承。

李遠曾在立法院委員會接受質詢時，提到過去有不少專業人士婉拒擔任候選人，部分原因是「不願意被羞辱」，當時遭到立委打槍譴責。如今現任董事7人全數遭否決，他痛心說，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

李遠強調，面對今日審查委員會的結果，除了拜託及懇請所有董監事繼續協助公視運作，也將儘速向行政院報告，提出足額的候選人接受第2次審查。