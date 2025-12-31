　
生活

爭回「卑南農場」土地使用權　陳瑩：部落交付的重要使命

立委陳瑩協助卑南族爭回位於傳統領域內的「卑南農場」土地使用權。（圖／陳瑩辦公室提供）
▲立委陳瑩協助卑南族爭回位於傳統領域內的「卑南農場」土地使用權。（圖／陳瑩辦公室提供）

圖文／CTWANT

卑南族今（31）日舉行「大獵祭—迎接凱旋」傳統祭儀，部落宣布明年將獲得共管試辦補助，啟動在地管理人力培力計畫。立委陳瑩向族人報告，經過長年以實際行動為部落奮戰，成功爭回位於傳統領域內的「卑南農場」土地使用權。她強調，「這是完成部落多年來交付給我的重要使命」感謝這20年和部落一起所歷經的挫折及挑戰。部落耆老則稱讚她，「卑南族的女兒不但做的比媳婦多上太多，更是悍衛部落傳統領域的戰士。」

陳瑩指出，20年前初次擔任立委時，部落的陳光泉長老拿著地圖跟她說，「卑南農場」所在位置與範圍是部落的傳統領域，應該設法取回供族落使用；部落的林清美老師也曾向她提起，希望在有生之年能親眼見證這件事實現。當時該土地為國防部經管的公用土地，陳瑩接下部落託付後，持續於立法院與國防部、國產局（當時機關名稱）溝通協調，歷經17年終於促成國防部同意歸還約24公頃土地（實際面積約23.4公頃）。

陳瑩回顧，2007年自己就曾要求原民會提出撥用「卑南農場」的規劃，希望將土地交由部落使用，但遭當時國產局否決。2016年重返立法院後，她仍持續推動跨部會溝通與協調，直到4年前，國防部才正式啟動土地釋出的相關行政作業。她表示，過去族人在卑南農場活動，經常遭到限制，甚至被威嚇、驅離；未來部落可能規劃在自己的土地上，安心舉辦各項傳統祭儀以及各項活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

卑南農場土地範圍內包含卑南族重要的傳統神社，目前約24公頃土地中，將有約16公頃由台東縣政府提出撥用，未來再交由部落進行共管與實際使用，其餘土地則依規定移交國產署管理。陳瑩強調，真正的挑戰不僅在於取回土地，後續的經營與管理更為重要，縣府已同步規劃共管試辦與經費支持，協助部落培養專業管理人力，讓土地使用逐步上軌道。卑南農場承載族人的歷史、文化與記憶，陳瑩表示會繼續追蹤此事，確保這片傳統領域真正回到部落使用與傳承。

