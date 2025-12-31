　
    • 　
>
生活

明天有感降溫「越晚越冷」　下探6度時間點曝

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今天晚間大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨或豪雨，民眾外出參加跨年活動要攜帶雨具。元旦白天起強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部大雨，周五低溫下探6度，高山有望降雪，周六起逐漸轉乾。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天晚間東北季風持續影響，北部容易有降雨情形，大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨或豪雨，西半部低溫降為16至18度。明天白天強烈大陸冷氣團南下，預計影響到下周日清晨，明天北部有明顯降雨，基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部大雨，花東也有局部短暫雨，中南部多雲天氣。

他表示，周五晚間水氣減少，周六轉為乾冷，僅基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，預計最冷時間點在周五晚間至周六清晨，中部以北低溫下探10度，局部地區可能達6至8度。

他指出，下周日白天回溫，各地高溫20至22度。下周一至周三又有冷氣團南下，氣溫再度下降，周一、周二北部及東半部有雨，桃園以北及宜蘭降雨明顯，中南部多雲到晴，周三逐漸轉乾。

劉沛滕表示，周五北部及宜蘭1500至2000公尺高山、中部3000公尺以上高山有降雪機率。另外，今天到周五上半天風力偏強，沿海空曠地區有8至10級強陣風，另要留意4至5米浪高。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

01/01 全台詐欺最新數據

氣象署曝跨年煙火最佳觀賞位　元旦3地迎曙光機率高

今天受東北季風影響，北台灣濕涼，若想欣賞跨年煙火建議選擇上風處。明天元旦北部及東半部雲層偏厚，僅中南部平原、金門、澎湖看到曙光機率較高，晚間起強烈大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，周五高山將有降雪機率。

跨年2地防大雨　元旦起強烈冷氣團報到「高山有望降雪」

跨年北部降雨機率高　元旦起強烈冷氣團南下「低溫探6度」

明年1至3月反聖嬰趨緩　「氣溫偏暖、雨量略少」機率高

明天北東濕涼　強烈大陸冷氣團周四抵達「連凍4天」

