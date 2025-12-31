　
國際

夜間地牛翻身！加州規模5.3、2.5極淺層地震　居民被搖醒

夜間地牛翻身！美國加州發生規模5.3、2.5極淺層地震　居民被搖醒

▲ 美國北加州內陸於當地時間12月30日晚間21時49分、21時59分（台北時間12月31日下午13時49分、13時59分）發生芮氏規模5.3及2.5的極淺層地震。（圖／翻攝自YouTube／CBS NEWS）

 

圖文／CTWANT

美國地質調查所（USGS）通報，美國北加州內陸於當地時間12月30日晚間21時49分、21時59分（台北時間12月31日下午13時49分、13時59分）發生芮氏規模5.3及2.5的極淺層地震，收到不少當地民眾回報有感受到震動、被搖醒。目前未傳出相關災情。

綜合外媒報導，據美國地質調查所資料顯示，地震發生於當地時間12月30日晚間21時49分左右，震央位於蘇珊維爾市（Susanville）西北偏北方約9英里處，深度約4.7公里，屬於極淺層地震，座標約在北緯40.542度、西經120.684度。由於震源較淺，搖晃感明顯，周遭地區民眾表示明顯感受到地震。

約10分鐘後，當地時間21時59分，在蘇珊維爾以北13公里處，又發生規模2.5地震，震源深度4.9公里，同樣屬於極淺層地震。目前2起地震尚未傳出災情，地震警報也顯示死亡和經濟損失風險低，因當地建築多數是抗震良好的，僅少數使用易損結構建材。

美國地質調查所表示，兩起地震分別收到862份及27份民眾回報感受到震動，程度從輕微到中度都有。當地電視台「Action NewsNow」也指出，接獲多通北加州民眾來電，表示在家中感受到明顯晃動，引發短暫驚慌。

目前雖然未傳出災情，但地方政府與救災單位持續掌握狀況。由於加州位處環太平洋地震帶，地震活動頻繁，相關單位也提醒民眾提高警覺，做好防災準備。

01/01 全台詐欺最新數據

