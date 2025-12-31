美女營養師公開「台北早餐」口袋名單　香菇肉粥到牛肉麵！網讚懂吃



▲美女營養師公開「台北早餐」口袋名單。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

有不少人將吃早餐視為一天的開始，甚至有心中「非吃不可」的早餐店，最近美女營養師高敏敏透過社群分享自己的大台北早餐店口袋名單，裡面竟然還有紅燒肉和牛肉麵，令一票粉絲感到意外，瘋喊一定要找時間去朝聖，看看營養師是不是真的很「懂吃」，同時不少網友也分享心中的美味早餐店。

美女營養師高敏敏近日在臉書粉絲專頁「高敏敏 營養師」發文，公開她珍藏多年的「人生必吃早餐店」口袋名單，名單中多家位於大台北地區，有的從清晨就開始營業，橫跨板橋、中正、萬華、大同、松山及大安等地區，種類涵蓋中式粥品、豆漿燒餅、油飯、魚湯與牛肉麵等，選擇相當多元。

首先高敏敏推薦位於板橋區、凌晨即開門只營業到5點的「陳記香菇肉粥」，主打香菇肉粥與紅燒肉，是不少夜貓族與早起族的共同回憶。接著是位於中正區、人氣居高不下的「阜杭豆漿」，她推燒餅夾蛋與豆漿，提醒想吃的民眾清晨5點半左右就得開始排隊。同樣在中正區的「以馬內利鮮魚湯」與「青島豆漿店」，則分別以鮮魚湯與韭菜盒子擄獲饕客味蕾。

此外，高敏敏也推薦大同區的「津津豆漿店」、松山區的「秦小姐豆漿店」，以及萬華區的「麥而美」與「三條路油飯」，從蛋餅、蘿蔔糕到油飯、滷肉飯應有盡有。名單中唯一的非傳統早餐選項，則是大安區的「廖家牛肉麵」，她笑說10點準時進門幾乎不用排隊，牛肉麵搭配海帶與豆乾十分滿足。

最後，高敏敏也在貼文中向網友徵求私房早餐名單，邀請大家分享心中的必吃店家，讓她未來能一一「朝聖」。不少網友紛紛留言推薦在地老店，讓這份早餐地圖持續擴大，也再次掀起對台式早餐文化的討論熱潮。

