新北男想模仿張文！稱「扮成小丑殺人」遭逮　羈押9天檢火速起訴

▲男網路恐嚇「我想模仿張文」，遭檢方起訴。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

男子張文19日在台北車站、南西商圈隨機砍殺造成3死後墜樓身亡，無差別攻擊事件引起各界議論。事發後4天，一名劉姓男子22日在網路上發文「我想模仿張文」、「我很想打扮成小丑殺人」，檢警23日拘提劉男到案向法院聲請羈押獲准，並於今（31）日提起公訴。

新北地檢署指出，張文近日於公眾場所隨機殺人，已造成一般大眾對社會治安恐慌，劉男2025年12月22日，在DCARD公開發布「我想模仿張文，該怎麼辦呢」、「我確實想像張文一樣殺人」、「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」等文字，使見聞者心生畏懼，並對社會大眾為恐嚇行為，致生危害於公安及見聞者生命、身體安全。

案經桃園市政府警察局刑事警察大隊查悉，報請新北地檢署核發拘票，並指派「危害公眾攻擊應變小組」專責檢察官指揮偵辦，於12月23日即時拘提劉男到案，訊後認劉男涉恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押獲准。並於今日提起公訴。

新北地檢署呼籲，民眾應保持冷靜及理性，不論動機為何，於網路上任意散布恐懼言論均屬不法行為，對於危害公眾安全之暴力犯罪，將持續秉持從嚴從速原則偵辦，以守護民眾安全。