日本熊捕獲數量創新高！半年近1萬頭　東北地區占7成



▲今年4月至10月期間，日本各地被捕獲的熊數量創下歷史新高。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

日本環境省30日表示，今年4月至10月期間，日本各地被捕獲的熊數量創下歷史新高。統計顯示，全國31個都道府縣合計捕獲9,867頭熊，為該部門於2006財政年度開始統計以來，同期最多的紀錄。

據《日本放送協會》報導，日本東北地區6個縣合計捕獲的熊，約占總數的70%。其中以秋田縣數量最高，達1,973隻，其次為青森縣與福島縣，捕獲數均為1,150左右。

環境省指出，熊遭捕獲數量大幅增加，主要原因在於熊頻繁出現在市區等人類生活範圍。

然而，具備捕捉熊能力的獵人數量卻持續減少。環境省表示，持有使用步槍與霰彈槍所需執照的人數，已從1985財政年度的29.7萬人，大幅下降至2021財政年度的8.44萬人，減幅超過70%。

日本政府表示，未來將針對地方政府聘用具備相關執照者擔任政府獵人，提供人事與勞動成本方面的補助。

日本政府也計畫在春季熊結束冬眠後加強捕捉行動，同時推動以區域劃分為基礎的管理措施，明確區隔人類居住區與熊的棲息環境。

延伸閱讀

▸ 時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名

▸ 年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多

▸ 原始連結