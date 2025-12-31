　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

花250元買二手包！　她竟挖到「隱藏版寶物」大賺150倍

▲▼花250元買二手包！　她竟挖到「隱藏版寶物」大賺150倍。（圖／翻攝Reddit）

▲艾琳在二手包包裡發現價值不斐的手鍊。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州發生驚喜事件，一名女子在二手商店花費8美元（約台幣250元）買包包，未料竟在內襯破洞裡發現一條鑽石手鍊，最後以1200美元（約台幣3.8萬元）的價格轉手賣出，不僅沒有吃虧，甚至大賺150倍。

《新聞週刊》報導，艾琳陪丈夫前往二手商店「Goodwill」，原本只是要替他購買參加婚禮要穿的白襯衫，卻意外看中這款包包，「我丈夫提醒我不需要更多包包了，但我還是買了，畢竟只要8美元。」

艾琳在不知情的狀況下使用幾周後，某一次試圖伸手尋找鑰匙，才發現包包內襯有一個破洞，「當我把手伸進那個洞時，摸到了手鍊。」她第一眼判斷這是一條14K白金手鍊，但內心半信半疑，經過專業珠寶師鑑定，才確認這是一條真鑽網球手鍊（diamond tennis bracelet），「我無比震驚」。

那名鑑定師當場出價1200美元收購，艾琳也立刻同意成交，因為當時她的車子剛好出車禍報廢，正需要錢買新車，「這真是最完美的驚喜，這絕對是我在二手店挖到最棒的東西。」

Capital One Shopping數據顯示，過去一年全美約1/3服飾交易發生在二手市場，但像艾琳這樣的天降橫財極其罕見。她在網路論壇Reddit分享這段經歷後，獲得網友熱烈討論，有人佩服她的好運氣，也有人懷疑手鍊可能值更多錢。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

更多熱門

相關新聞

印度男花70元挖到「15克拉巨鑽」　估174萬爽翻身

印度男花70元挖到「15克拉巨鑽」　估174萬爽翻身

印度中部2名貧困青年在礦區租地採礦，夢想翻轉人生，結果真的幸運挖到15.34克拉的鑽石，價值至少約新台幣174萬元，讓2人欣喜若狂，直呼終於有錢替姊姊準備嫁妝。

阿公迷路+車沒電　警靠愛心GPS找到家

阿公迷路+車沒電　警靠愛心GPS找到家

「鑽石恆久遠」破滅價值崩跌74%　謝金河：黃金、白銀大翻身

「鑽石恆久遠」破滅價值崩跌74%　謝金河：黃金、白銀大翻身

女挖到2.3克拉鑽石　「市價80萬元」當訂婚戒

女挖到2.3克拉鑽石　「市價80萬元」當訂婚戒

女子「衛生棉藏鑽石」闖海關 神色異常遭攔！共2003粒...值113萬

女子「衛生棉藏鑽石」闖海關 神色異常遭攔！共2003粒...值113萬

關鍵字：

二手包鑽石手鍊

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面