花250元買二手包！　她竟挖到「隱藏版寶物」大賺150倍

▲艾琳在二手包包裡發現價值不斐的手鍊。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州發生驚喜事件，一名女子在二手商店花費8美元（約台幣250元）買包包，未料竟在內襯破洞裡發現一條鑽石手鍊，最後以1200美元（約台幣3.8萬元）的價格轉手賣出，不僅沒有吃虧，甚至大賺150倍。

《新聞週刊》報導，艾琳陪丈夫前往二手商店「Goodwill」，原本只是要替他購買參加婚禮要穿的白襯衫，卻意外看中這款包包，「我丈夫提醒我不需要更多包包了，但我還是買了，畢竟只要8美元。」

艾琳在不知情的狀況下使用幾周後，某一次試圖伸手尋找鑰匙，才發現包包內襯有一個破洞，「當我把手伸進那個洞時，摸到了手鍊。」她第一眼判斷這是一條14K白金手鍊，但內心半信半疑，經過專業珠寶師鑑定，才確認這是一條真鑽網球手鍊（diamond tennis bracelet），「我無比震驚」。

那名鑑定師當場出價1200美元收購，艾琳也立刻同意成交，因為當時她的車子剛好出車禍報廢，正需要錢買新車，「這真是最完美的驚喜，這絕對是我在二手店挖到最棒的東西。」

Capital One Shopping數據顯示，過去一年全美約1/3服飾交易發生在二手市場，但像艾琳這樣的天降橫財極其罕見。她在網路論壇Reddit分享這段經歷後，獲得網友熱烈討論，有人佩服她的好運氣，也有人懷疑手鍊可能值更多錢。