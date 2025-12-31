跨年夜驚魂！日本新宿「轎車暴衝人行道」　2少女慘遭撞飛

記者王佩翊／編譯

日本東京新宿區發生一起轎車暴衝人行道的事故，造成2名10多歲少女與60多歲男駕駛共3人受傷送醫，所幸3人送醫時仍有意識。

根據《日本放送協會》報導，日本警方與消防單位指出，該起事故發生於31日下午4時30分，一輛轎車行經新宿車站北側附近的十字路口時，突然無預警衝上人行道，當場撞飛2名正在步行的少女。

目擊者描述當時驚悚場面時表示，「當時聽到很大的撞擊聲響，接著傳來女性尖叫聲，隨後就看到2名女子倒在路上。」目擊者也指出，肇事駕駛事發後神情恍惚，並未立即下車查看。

該起事故造成2名少女與60多歲男性駕駛受傷，救護人員趕抵現場後，立即將3名傷者緊急送往醫院搶救。所幸傷者均保持清醒意識，詳細傷勢程度仍待進一步確認。

警視廳目前仍在現場針對車禍發生原因進行深入調查。