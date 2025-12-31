評「三中案」對馬英九不公　趙少康：我祖宗八代都被查

記者黃哲民／台北報導

前總統馬英九被控涉犯「三中案」，一審獲判無罪，上訴二審高院審理，今（31日）再判馬無罪，曾在「三中案」應訊的中國廣播公司前董事長趙少康，今另案出庭受訪表示「三中案」就是「莫須有罪名」、馬英九是因為政治理由被故意入罪，趙認為這種作法對馬不公平、「這會有報應的」。

▲中廣前董事長趙少康評論「三中案」對前總統馬英九是莫須有、欲加之罪。（圖／記者黃哲民攝）

趙少康今下午為自己在726大罷免投票時所涉亮票案，首度到台北地院出庭，認罪求輕判與緩刑，剛好今天上午，「三中案」二審經高院駁回檢方上訴、仍判馬英九無罪，趙開完庭受訪講完自己的案子，一併評論「三中案」。

他說因「三中案」被當時的最高檢察署特偵組傳訊好幾次，特偵組偵結（指查無不法事證簽結）以後，地檢署又來了，又在吵，他前前後後，去了七八次也不止，等於是祖宗八代、銀行帳戶、收入來源都查得一清二楚。

▲前總統馬英九於「三中案」二審仍獲高院判決無罪。（圖／記者林敬旻攝）

趙少康認為這就是明明沒有，莫須有的罪名，他常常覺得不應該因為政治的立場，因為政治的理由，要故意入人於罪，「這是非常不好的，這是會有報應的！」他認為不可以這樣子。

他指出，馬英九一毛錢沒放進自己口袋，三中交易過程，馬講得清清楚楚，在這種情況之下，還一而再、再而三地起訴他，一而再、再而三地說他有罪，「這不是欲加之罪是什麼呢？」

趙少康表示，當時因為《廣電法》規定，時任國民黨主席的馬英九必須在限期之內處理掉媒體，「他沒有辦法嘛！他非要處理不可呀！」他今天要處理了，不處理你罵他，處理了你也罵他，趙覺得這個對馬英九實在是很不公平，對相關牽涉的人也很不公平的。

趙少康說「三中案」拖這麼久，雖然一審沒罪，二審沒罪，但是審理過程中身心的折磨和出庭的折磨，對一個人來講是造成很大的傷害。趙強調：「我真的希望，以後不要因爲政治的理由故意入人於罪，這是非常非常非常不好！」

「三中案」源於馬英九在2005年擔任國民黨主席時，將當時國民黨名下的中央電影公司、中國電視公司與中廣股權全數出售，被民進黨立委柯建銘、游錫堃等人告發賤賣黨產，北檢2017年重啟偵辦，隔年起訴馬英九等人連同2005年華夏公司股權交易案，涉犯特別背信等罪嫌。

一審北院判決馬英九與中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、前立委蔡正元妻子洪菱霙與岳父洪信行均無罪，僅蔡正元被依業務侵占罪判刑3年6月，二審高院今駁回上訴，還可上訴。