生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北投登山步道亂丟數百祭拜蠟燭瓶　山友路過驚見「還在燒」！

台北市北投區丹鳳山登山步道沿線驚現大量祭拜用蠟燭玻璃瓶，其中有部分蠟燭仍在燃燒。（圖／台北市政府大地處提供）
▲台北市北投區丹鳳山登山步道沿線驚現大量祭拜用蠟燭玻璃瓶，其中有部分蠟燭仍在燃燒。（圖／台北市政府大地處提供）

圖文／CTWANT

有山友近日在社群平台發文指出，台北市北投區丹鳳山登山步道沿線，遭人棄置大量祭拜用蠟燭玻璃瓶，數量多達數百枚，其中甚至有蠟燭仍在持續燃燒，恐釀火災危機。台北市議員林延鳳昨（30）日接獲通報後，立即聯繫市府相關單位到場處理，稽查人員隨後在現場查獲一名坦承放置蠟燭玻璃瓶的翁姓民眾，並依違反《廢棄物清理法》開立罰單。林延鳳呼籲，在山林健行或是進行宗教活動，務必將垃圾帶下山，並要小心火燭，以免引發火災。

山友表示，在丹鳳山登山步道旁的隱密處發現，有人沿途點燃瓶裝蠟燭，並在路旁插香祭拜，活動結束後卻未將玻璃瓶與香燭帶離現場，只能靠路過的登山客協助撲滅火源。該山友也特地放置礦泉水在現場，呼籲其他登山客若發現香或蠟燭的明火，務必即時澆熄，以免引發森林火災。

山友進一步指出，從中和禪寺後山一路延伸至泓法大師岩間的密林區域，沿線散落上千瓶廢棄蠟燭玻璃瓶，現場不僅可見多處破碎的玻璃碎片，甚至仍有十多瓶蠟燭正在燃燒。他直言，「這已經不是純粹廢棄物，是嚴重，惡意，邪惡，故意要縱火燒山。」山林間棲息著松鼠、竹雞、台灣藍鵲及樹鵲等野生動物，若長期放任不管，恐對生態造成重大衝擊。

林延鳳得知後，立刻聯繫台北市政府工務局大地工程處、消防局與環保局等單位，要求相關單位儘速處置並找出源頭。稽查人員很快在下午於步道現場找到放置蠟燭的翁姓民眾，當場勸導其不得堆置私人物品，要求限期自行移除，翁姓民眾雖然答應將自行移除玻璃瓶，但仍遭環保局人員開立罰單，依《廢棄物清理法》規定，將處以新台幣1200元到6000元罰款。

林延鳳指出，已請大地處持續加強對該處步道巡查，防止類似事件再次發生。她呼籲，民眾無論是登山或是在郊山健行，都應該帶走所有自己帶上山的垃圾、廚餘、食物等物品，也不要摘走野花、種子、樹枝或石頭等屬於山林的東西，遇到野生動物不要餵食、不要觸碰，遠遠的觀賞就好，非不得以需要用火時，也要注意並在離開前確保火已經完全熄滅，將燒完的物品帶走。若是在山林間留下垃圾破壞環境，甚至可能引發火災，相信神明也不樂見。

