陸學者預警：2026中美關係更多聚焦台灣問題

記者任以芳／綜合報導

針對中美局勢，中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，2025年兩國關係已形成「以打促談」的新範式，中國透過堅決反擊關稅戰，迫使美方放棄居高臨下的姿態回歸對等對話。隨著美國近期對台售武升級，吳心伯預警2026年雙方博弈焦點將由經貿轉向台灣問題。中方除軍事警告外，將在外交上展開堅決鬥爭，旨在推動中美達成有利於「和平統一」的新共識，確保兩岸關係朝向正確方向發展。

▲陸學者預警，如果今年中美關係主要圍繞經貿問題展開，明年可能會更多地聚焦台灣問題。（圖／路透）

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨30日在北京出席2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式並作題為《在歷史演進重大關頭開拓中國特色大國外交新境界》的主旨發言。王毅表示，2025年是世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是聯合國成立80週年。

王毅指出這一年，國際格局演變走向分水嶺，單極霸權不得人心，多極世界撲面而來，進步還是倒退之爭日趨激烈；經濟全球化遭遇嚴重衝擊，開放還是封閉之選迫在眉睫；全球局部戰爭和跨境衝突頻發，和平還是戰爭之問扣動人心。在發言中。

他也總結了一年來中國外交的五大貢獻，強調必須堅決捍衛用鮮血換來的二戰勝利成果，必須探索出中美兩個大國的正確相處之道，並表示2026年中國特色大國外交要更有作為。針對台灣問題，王毅再次重申「台灣問題是中國核心利益中的核心」。他指出，面對「台獨」分裂勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，中方必然採取堅決反對與有力反制。

王毅特別強調，2025年適逢台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一是依法維護國家主權的歷史使命，絕不容許任何勢力阻擋這一歷史大勢。並且強調，越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑，支持中國統一大業。任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施都必將以失敗而告終。

中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，2025年中美關係可概括為「打」與「談」。面對美國關稅戰，中國堅決反擊，奉陪到底，展現「敢於鬥爭」的底氣與志氣，迫使美方回歸談判。在對話中，中方堅守平等互惠原則，反對居高臨下的姿態。這種雙軌並行的互動新範式，使美國認識到對抗無利可圖，唯有平等對話才是出路。展望2026年，中方將抓準機遇，推動兩國關係朝向健康、穩定方向發展。

吳心伯指出，如果今年中美關係主要圍繞經貿問題展開，明年可能會更多地聚焦台灣問題。台灣問題是中國核心利益中的核心。鑒於美國當前對台進行史無前例的大規模軍售，這種行為嚴重侵害了中國的國家利益。

吳心伯說，除了對美國進行反制、以軍演發出警告外，還必須在外交上同美國進行堅決鬥爭。「我們的目標是推動中美形成關於台灣問題的新共識，朝著有利於兩岸關係和平發展、最終實現和平統一的方向前進。」

此外，王毅在演講中也對日本近期的政治動向提出嚴厲警告。他批評日本現職領導人不僅未深刻反省二戰侵華罪行，反而公開挑戰中國領土主權與戰後國際秩序。王毅正告，中國與所有愛好和平的人民絕不答應日本軍國主義殘餘沈渣泛起，強調必須堅決捍衛二戰勝利成果，有效維護地區的和平穩定。

與會的華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存表示，「在一些涉及中國國家主權、利益和安全的領域，該出手時就要出手。」

吳士存強調，在台灣問題上，「台獨」勢力一意孤行，日本現職領導人發出「台灣有事就是日本有事」的錯誤言論，外部勢力向「台獨」發出錯誤信號。此次東部戰區開展的「正義使命-2025」演習，就是向台灣方面和外界傳達中國捍衛國家主權、維護國家統一的決心。南海方向，面對菲律賓的單邊挑釁、侵犯中國利益的情況，中方也會毫不猶豫地果斷出擊。

與會的南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，從周邊外交的角度來看，中國與周邊國家的關係愈發緊密。這也體現在當前中日關係上。日本政府應修正和放棄那些想要顛覆日本戰後和平主義憲法的猖狂言行，與中國一起共同堅守維護戰後80年亞洲和平的國際法准則，共同推進亞洲命運共同體建設。