　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者預警：2026中美關係更多聚焦台灣問題

記者任以芳／綜合報導

針對中美局勢，中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，2025年兩國關係已形成「以打促談」的新範式，中國透過堅決反擊關稅戰，迫使美方放棄居高臨下的姿態回歸對等對話。隨著美國近期對台售武升級，吳心伯預警2026年雙方博弈焦點將由經貿轉向台灣問題。中方除軍事警告外，將在外交上展開堅決鬥爭，旨在推動中美達成有利於「和平統一」的新共識，確保兩岸關係朝向正確方向發展。

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

▲陸學者預警，如果今年中美關係主要圍繞經貿問題展開，明年可能會更多地聚焦台灣問題。（圖／路透）

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨30日在北京出席2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式並作題為《在歷史演進重大關頭開拓中國特色大國外交新境界》的主旨發言。王毅表示，2025年是世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是聯合國成立80週年。

王毅指出這一年，國際格局演變走向分水嶺，單極霸權不得人心，多極世界撲面而來，進步還是倒退之爭日趨激烈；經濟全球化遭遇嚴重衝擊，開放還是封閉之選迫在眉睫；全球局部戰爭和跨境衝突頻發，和平還是戰爭之問扣動人心。在發言中。

他也總結了一年來中國外交的五大貢獻，強調必須堅決捍衛用鮮血換來的二戰勝利成果，必須探索出中美兩個大國的正確相處之道，並表示2026年中國特色大國外交要更有作為。針對台灣問題，王毅再次重申「台灣問題是中國核心利益中的核心」。他指出，面對「台獨」分裂勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，中方必然採取堅決反對與有力反制。

王毅特別強調，2025年適逢台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一是依法維護國家主權的歷史使命，絕不容許任何勢力阻擋這一歷史大勢。並且強調，越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑，支持中國統一大業。任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施都必將以失敗而告終。

中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，2025年中美關係可概括為「打」與「談」。面對美國關稅戰，中國堅決反擊，奉陪到底，展現「敢於鬥爭」的底氣與志氣，迫使美方回歸談判。在對話中，中方堅守平等互惠原則，反對居高臨下的姿態。這種雙軌並行的互動新範式，使美國認識到對抗無利可圖，唯有平等對話才是出路。展望2026年，中方將抓準機遇，推動兩國關係朝向健康、穩定方向發展。

吳心伯指出，如果今年中美關係主要圍繞經貿問題展開，明年可能會更多地聚焦台灣問題。台灣問題是中國核心利益中的核心。鑒於美國當前對台進行史無前例的大規模軍售，這種行為嚴重侵害了中國的國家利益。

吳心伯說，除了對美國進行反制、以軍演發出警告外，還必須在外交上同美國進行堅決鬥爭。「我們的目標是推動中美形成關於台灣問題的新共識，朝著有利於兩岸關係和平發展、最終實現和平統一的方向前進。」

此外，王毅在演講中也對日本近期的政治動向提出嚴厲警告。他批評日本現職領導人不僅未深刻反省二戰侵華罪行，反而公開挑戰中國領土主權與戰後國際秩序。王毅正告，中國與所有愛好和平的人民絕不答應日本軍國主義殘餘沈渣泛起，強調必須堅決捍衛二戰勝利成果，有效維護地區的和平穩定。

與會的華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存表示，「在一些涉及中國國家主權、利益和安全的領域，該出手時就要出手。」

吳士存強調，在台灣問題上，「台獨」勢力一意孤行，日本現職領導人發出「台灣有事就是日本有事」的錯誤言論，外部勢力向「台獨」發出錯誤信號。此次東部戰區開展的「正義使命-2025」演習，就是向台灣方面和外界傳達中國捍衛國家主權、維護國家統一的決心。南海方向，面對菲律賓的單邊挑釁、侵犯中國利益的情況，中方也會毫不猶豫地果斷出擊。

與會的南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，從周邊外交的角度來看，中國與周邊國家的關係愈發緊密。這也體現在當前中日關係上。日本政府應修正和放棄那些想要顛覆日本戰後和平主義憲法的猖狂言行，與中國一起共同堅守維護戰後80年亞洲和平的國際法准則，共同推進亞洲命運共同體建設。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

更多熱門

相關新聞

王毅：越來越多國家支持統一

王毅：越來越多國家支持統一

解放軍29日起舉行「正義使命2025」軍演，至今尚未宣布結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨30日在北京出席「2025年國際形勢與中國外交研討會」開幕式，並發表演講。談到台灣問題，王毅再次嚴正指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是絕對不容逾越的紅線，並且強調越來越多的國家和中國站在一起，承認台灣是中國的領土，明確反對「台獨」分裂，支持中國統一大業。

專家分析共軍演習3大意圖　看準這時機

專家分析共軍演習3大意圖　看準這時機

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

陸航警預告「禁航」曝光對台軍演天數

陸航警預告「禁航」曝光對台軍演天數

解放軍報發文批美台軍售：成不了台獨的救命稻草

解放軍報發文批美台軍售：成不了台獨的救命稻草

關鍵字：

標籤:中國外交台灣問題中美關係日本警告國際局勢

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面