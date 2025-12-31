路透：輝達H200爆單「要求台積電增產」　中企狂訂200萬顆

▲ 因中企需求龐大，輝達據報向台積電要求增產。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（Nvidia）面臨中國科技公司對H200人工智慧晶片的強勁需求，據報正緊急與台積電（TSMC）接洽，要求擴大產能，預計2026年第二季開始提高產量。

《路透》援引知情人士說法披露，輝達已向台積電提出增產要求，追加訂單具體數量尚不清楚，但中企已下訂逾200萬顆H200晶片供2026年使用，遠超越輝達目前的70萬顆庫存量。

知情人稱這批龐大訂單主要來自中國大型網路公司，認為H200較現有晶片顯著升級。而輝達現有70萬顆庫存中，約10萬顆為結合Grace CPU與Hopper GPU架構的GH200超級晶片，其餘為獨立H200晶片。

價格方面，輝達決定對中國客戶開出每組約2.7萬美元（約85萬台幣）報價，八晶片模組預計售價約150萬人民幣（約673萬台幣），雖較先前的H20模組120萬人民幣（約539萬台幣）稍貴，但H200效能約為H20的6倍，中國業者認為相當划算。字節跳動據報2026年計劃斥資1000億人民幣採購輝達晶片，較2025年的850億元大幅成長。

美國川普政府本月稍早決定開放H200對中出口，並課徵25%費用，推翻拜登政府禁令，但北京當局仍在評估是否允許進口。

輝達對此回應《路透》表示，該公司持續管理其供應鏈，「向中國獲准客戶銷售H200不會影響供應美國客戶的能力。中國是個競爭激烈的市場，本土晶片供應商發展迅速。阻止所有美國商品出口會損害我們的國家和經濟安全，且只會使外國競爭對手受益。」台積電則拒絕評論此事。