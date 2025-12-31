公視董事首次審查會議「僅4人通過」　現任7名全遭團滅

▲第8屆公視董監事首次審查會議，12月31日於文化部舉行。（圖／翻攝自直播畫面）

記者林育綾／台北報導

第8屆公視董監事審查會議今（31）日於文化部舉行，行政院提名14位董事候選人、5名監察候選人；而審查委員15人，需「3分之2以上投票同意」才通過，門檻相當高。下午初步投票後，董事通過僅4人，分別為王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如，名單中現任董事7人「全數未通過」遭否決；不過好消息是，5名監察名單有4名通過。

行政院提名第8屆公視董事候選人14名，包括：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬。5名監察人候選人，則有：范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●未通過名單

在第一輪審查投票過程中，智榮基金會董事長施振榮以現任董事身分成為候選人，卻意外只拿到8票同意、7票不同意，未超過3分之2（10票）而落馬。而台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥，也只拿到7票而未通過，兩位沒通過都讓外界訝異。

不過，在未通過的名單中，同意票若超過半數（8票），可進行第二輪投票。但在第二輪投票，施振榮、舒米恩、洪馨蘭、黃兆徽、陳湘琪、盧彥芬等人，都仍未超過3分之2而落選。其中洪馨蘭、黃兆徽因獲得9票同意，進入第三輪投票，但依然未通過。

●董事通過名單

通過10票以上同意的董事名單，包括：政大傳播學院副教授王亞維（13票）、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶（12票）、北藝大副校長林劭仁（10票）、信誼基金會董事長張杏如（14票）。

●監事4名通過

至於5名監察人候選人，僅范瑞華未通過，其餘4人馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群皆通過，其中馬天宗「全數同意」（15票）高票獲選。

●公視董事會依然難產

此次提名名單，依《公共電視法》規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團，推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業。

公視董事會需至少11名成員，其中員工董事1名已經選出，等於必須10人通過審查，才可組成董事會。如今僅4名通過，也就是行政院勢必再提名第二波董事候選人名單，方能組成第8屆公視董事會。

今日出席審查委員共12名，包括：馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰；另有3位委員許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。