小黃換車道沒打燈慘被追撞！卡進人行道護欄　混亂現場曝

▲北市辛亥路溫州街口計程車與營業小客車發生擦撞，幸無人受傷。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安區辛亥路一段與溫州街口12月29日傍晚6時25分發生一起交通事故，一輛從汀州路地下道駛出的計程車，疑似併入車道時未依規定停讓，與直行另輛營業小客車發生碰撞，所幸這起事故未造成人員傷亡。

警方指出，當時魏男（65歲）駕駛計程車，自汀州路車行地下道西往東行駛，於銜接辛亥路一段出匝道處準備右併入辛亥路一段時，疑未依規定停讓並使用方向燈，與沿辛亥路一段西往東第一車道直行張男（61歲）駕駛另部黑色營業小客車發生碰撞，魏男駕駛車輛右側車身遭撞後失控，進一步衝撞左前方人行道護欄。

轄區大安警方獲報立刻派員到場，通知拖吊車將事故車輛移置，迅速排除交通障礙。警方檢視雙方駕駛均無酒味，經雙方同意未實施酒測，駕照及車籍資料均正常。此次事故造成兩車不同程度車損，警方依規定以碰撞車損類交通事故立案處理。

大安警方藉此案例提醒，駕駛人行經匝道或變換、併入車道時，務必依循道路號誌、標誌及標線指示，提前減速並禮讓直行車優先通行，以維護自身及其他用路人行車安全。

