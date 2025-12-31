　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

龍婆2026預言再起　台海局勢、戰爭與外星文明引發全球關注

巴巴萬加對2026年的預言被形容為「極度不安的一年」。（示意圖／達志／美聯社，下同）
▲巴巴萬加對2026年的預言被形容為「極度不安的一年」。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

隨著2025年進入尾聲，外界對未來一年的全球局勢充滿關注，已故保加利亞知名預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）過去曾因多項預言被指與重大事件吻合，其針對2026年的相關說法，近期再度被外界翻出，引發網路熱議。

巴巴萬加預言2026年全球將有約8%的地區遭自然災害衝擊，包括強震、火山與極端氣候。
▲巴巴萬加預言2026年全球將有約8%的地區遭自然災害衝擊，包括強震、火山與極端氣候。

根據英國媒體《鏡報》The Mirror整理的資料，巴巴萬加對2026年的預言被形容為「極度不安的一年」。在自然層面，她預見地震、火山爆發與極端氣候交互發生，形成具破壞力的連鎖效應，可能對全球約8%的地區造成嚴重衝擊。雖未點名具體地點，但相關描述被解讀為全球性災難風險升高。

巴巴萬加的預言被部分解讀為大陸將對台灣採取重大行動，成為第三次世界大戰引信之一。
▲巴巴萬加的預言被部分解讀為大陸將對台灣採取重大行動，成為第三次世界大戰引信之一。

在地緣政治方面，最受關注的預言之一，指向第三次世界大戰的可能性。部分解讀認為，她曾提到大陸將對台灣採取「決定性行動」，並可能引發區域衝突擴大，進而牽動美國與俄羅斯等主要強權捲入對抗，導致全球政治與安全局勢急遽升溫。相關說法在台海局勢備受關注的背景下，再度引發討論。

巴巴萬加被指曾預言，2026年前後可能出現大規模金融動盪，類似全球性經濟危機。
▲巴巴萬加被指曾預言，2026年前後可能出現大規模金融動盪，類似全球性經濟危機。

伴隨軍事衝突的，是對全球經濟的悲觀預測。巴巴萬加被指曾預言，2026年前後可能出現大規模金融動盪，類似全球性經濟危機，內容包括貨幣體系失衡、高通膨，甚至股市崩盤，對現行經濟秩序造成嚴重衝擊。

除戰爭與經濟危機外，她的預言中也包含具高度爭議性的內容。相關紀錄指出，巴巴萬加認為人類將於2026年11月首次與外星智慧生命接觸，一艘大型不明飛行物將進入地球大氣層，象徵人類可能正式與未知文明建立聯繫。該說法未說明外星文明的意圖，被不同解讀者賦予警示或轉機的想像。

2026年11月，人類將與外星智慧生命接觸？巴巴萬加的神祕預測引發熱議。
▲2026年11月，人類將與外星智慧生命接觸？巴巴萬加的神祕預測引發熱議。

此外，部分整理版本也提及她對俄羅斯政局的預測，指現行領導體制可能在2026年前後出現重大變化，並由一名被稱為「大師」的神祕人物接替，進而改變全球政治版圖。這類說法同樣缺乏具體細節，卻在國際局勢緊張之際引發關注。

預言中指出，2026年俄羅斯可能迎來領導更替。
▲預言中指出，2026年俄羅斯可能迎來領導更替。

儘管上述內容多屬預言與傳言，缺乏科學驗證，巴巴萬加過去部分預測曾被認為與歷史事件有所呼應，使其言論持續受到媒體與網友討論，也反映出全球社會在不確定年代中，對未來風險的集體焦慮。

CTWANT提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

保加利亞盲眼預言家巴巴萬加（Baba Vanga）留下大量關於未來的預測，至今仍引發全球關注與解讀。（圖／翻攝自X，@GlobalPulseXHQ）
▲保加利亞盲眼預言家巴巴萬加（Baba Vanga）留下大量關於未來的預測，至今仍引發全球關注與解讀。（圖／翻攝自X，@GlobalPulseXHQ）

原始連結

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

