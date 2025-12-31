美參院軍委主席促台放下黨派歧見挺國防預算　陳冠廷：威脅真實且迫切

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對中共軍演，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克呼籲，台灣應擱置黨派歧見，全力支持總統賴清德提出的國防特別預算，時間已不容再拖延。民進黨立委陳冠廷今（31日）也表示，美方此次公布的8項對台軍售案中，部分項目將納入1.25兆元國防特別預算，包括海馬斯多管火箭系統及標槍飛彈系統等戰術性軟硬體裝備，這些項目具有迫切性，需要盡快完成整備，呼籲朝野對話，儘速討論。

對於中共軍演，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）指出，中國對侵台的演練持續升高，這些日益複雜且常在短時間內發動的演訓，意在展示解放軍對台封鎖和脅迫能力，他並呼籲美方採取行動，加速生產以支援對台軍售，並落實國會授權的「總統提用權」台灣安全合作倡議相關經費，「我們的台灣盟友必須擱置黨派歧見，全力支持總統賴清德提出的國防特別預算」，時間已不容再拖延。

陳冠廷指出，美方此次公布的8項對台軍售案中，部分項目將納入1.25兆元特別預算，包括海馬斯多管火箭系統及標槍飛彈系統等戰術性軟硬體裝備，這些項目具有迫切性，需要盡快完成整備，「如果在野黨對1.25兆有相關異議，政府是否能從這些急需的部分，開始與國民黨、民眾黨委員討論，向他們說明為何這些項目有其迫切性」。

針對中共近期軍演，陳冠廷表示，從演習中可觀察到中共的整備狀態及跨區域連結能力，「我不認為我們可以無視它，也不認為我們可以輕視它，威脅是真實存在的」。他進一步分析，中俄兩國已形成聯動態勢，預計明年1月俄羅斯將在日本北方進行軍演，顯示區域安全情勢日趨複雜。

陳冠廷也分析中共軍演策略的轉變，中共此次演習出現「中國版海馬斯」，其目標並非與美製裝備對抗，而是以較低成本、較高效率打擊台灣重要基礎設施及軍事據點。根據中方宣傳，該系統成本不到短程彈道飛彈的三分之一，顯示對岸正以成本效益為考量，追求以最低成本造成最大傷害。

對於是否邀請總統至國會報告？陳冠廷認為，應維持權力分立的憲政原則，建議由國防部長及相關軍職人員親自向在野黨立委說明各項軍購案的必要性，「先委請主責官員，直接面對面溝通，我認為這是有必要性的」。