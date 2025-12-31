中國人為取得「日本居留權」　2年狂開7000家空殼公司

▲日本當局發現，有大量中國人透過在日本設立空殼公司取得居留權。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

日本近年出現大量中國人以開設公司名義取得「經營、管理簽證」，實際上卻是「假創業真移民」，真實目的是為了取得居留權，而非創業。這些公司的特點是資本額僅達最低門檻500萬日圓（約新台幣100萬元），而在短短2年內，全日本就有超過7000間這樣的空殼公司。

根據《產經新聞》報導，資料庫服務公司「uSonar」最新調查指出，2023年12月至2025年11月的2年內，全日本共有4萬4224家資本額恰好500萬日圓（約新台幣100萬元）的企業成立，其中約16%、將近7000家的代表人住址竟登記在中國。

熟悉外國企業事務的專家直言，「這種現象幾乎可以確定就是為了日本居住權而設立的空殼公司。」事實上，500萬日圓（約新台幣100萬元）門檻相較其他國家確實過低，許多中國人透過仲介協助，即使自己根本沒踏上日本土地，公司沒有實際運作，也能取得「經營、管理」的在留資格。

根據日本官方統計數據，持「經營、管理」資格的外國人從2019年底的2萬7249人，激增至2025年6月的4萬4760人，其中中國人更從1萬4442人暴增到2萬3747人。

為了解決這個亂象，日本出入國在留管理廳2025年10月16日正式修法，將外國人創業的資本額門檻從500萬日圓（約新台幣100萬元）大幅提升至3000萬日圓（約新台幣600萬元）。沒想到政策轉彎前夕，真的出現「搶搭末班車」的現象。

2025年9月入管新制上路前，單月就有3296家企業成立，創下2年來最高紀錄，其中住址登記中國的企業高達700家，占比21%。然而新制實施後的2025年11月，相關數字立刻暴跌至975家，中國住址企業更銳減到僅30家，占比跌至3%。