今年助警偵破81案！保全公會理事長揭「護國神山」秘辛

▲中華民國保全商業同業公會聯合會理事長張達錩表示，保全業是提升社會「見警率」、嚇阻突發犯罪的第一道防線。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

針對12月19日台北捷運發生的隨機殺人悲劇，社會安全網的議題再次浮上檯面。中華民國保全商業同業公會聯合會理事長張達錩日前在全國保全日活動上沉重呼籲，保全業是提升社會「見警率」、嚇阻突發犯罪的第一道防線，其重要性應被社會大眾更加重視。

張達錩在全國保全日慶祝活動上指出，保全人員如同隱形的防護網，在許多民眾未察覺的角落，默默守護著社區、產業乃至國家關鍵基礎設施。他以數據強調，保全與警方的合作成效卓越，光是今年度，保全人員協助警方破案、阻止犯罪的通報就有81件，十年來更累計高達348件，這些數字背後都是保全人員的無聲付出。

張達錩特別提及，就連有「護國神山」之稱的台積電，今年也首次特別提報20名績優保全同仁接受表揚。他透露，其中有保全人員在廠區稽查時，成功查獲並阻止了機密文件外流事件，在國安級別的維安標準下，展現了高度的專業與忠誠。

張達錩表示，從社區的日常巡邏，到守護國家核心產業的機密，保全人員扮演著不可或缺的關鍵角色。他期盼，在北捷事件後，社會能給予這群「隱形英雄」更多的認可與支持，讓他們成為更堅實的社會安全堡壘。