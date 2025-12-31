　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北跨年要安檢！蔣萬安盯場增設4關卡　開包檢查、行李箱禁入

記者鄭佩玟／台北報導

因應1219台北捷運連續攻擊，今晚登場的台北市跨年晚會全面戒備、維安規格升級，嚴格禁止攜帶毒品、刀、槍械、爆裂物等。為確保活動安全，台北市長蔣萬安今（31日）稍早前往市府前廣場視察維安部署，特別提醒今年跨年晚會主舞台入場須安檢

▲台北市長蔣萬安視察跨年周邊維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安視察跨年周邊維安。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安指出，北市府已全面啟動跨年維安工作，確保各項安全部署落實到位，今年共啟動13項維安措施，包括出動偵爆犬、加強身分查證、無人機監控與數位科技蒐證車組，並有特勤警力進駐現場；同時結合警消與民間力量，總計動員3014人投入跨年夜維安勤務。

▲台北市長蔣萬安視察跨年周邊維安。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安說，針對北市府與台北101周邊，已加強重點部署，並就爆裂物威脅、隨機攻擊及人潮踩踏等風險，事前多次進行沙盤推演；現場也設置8處緊急醫護站，必要時可即刻提供支援。蔣萬安強調，今晚跨年活動「安全是最重要的使命」，北市府團隊將全程戒備，確保民眾平安迎接新年。

▲台北市跨年晚會周邊，警力部署金屬探測安檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼台北市跨年晚會周邊，警力部署金屬探測安檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市跨年晚會周邊，警力部署金屬探測安檢。（圖／記者林敬旻攝）

與往年不同的是，今年市府前廣場主舞台周邊首度設置4處安檢站，自下午1時起執行安檢，分別位於舞台南、北側及仁愛路一段。欲進入舞台管制區的民眾，須配合安檢人員檢查隨身包包，警方將使用金屬探測器輔助查驗，並請民眾主動打開隨身物品配合目視檢查；行李箱等拖拉式行李一律禁止攜入，大型或可疑物品也將進一步檢查。台北市警察局信義分局長李憲蒼強調，槍枝、刀械、毒品、易燃物品及長條狀尖銳物品一律不得攜帶入場，玻璃等易碎物品亦禁止進入主舞台核心區。

另外，市府周邊也設置8處緊急救護站，必要時會即刻進駐給予支援，蔣萬安強調，今天晚上的跨年活動，市府絕對上緊發條、絕不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全，這是他的責任，也是最重要的使命，所以透過實地視察瞭解相關部署狀況。

▲台北市警力出動偵爆犬，維持跨年晚會周邊維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市警力出動偵爆犬，維持跨年晚會周邊維安。（圖／記者林敬旻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

今年「很沒有跨年感」？他感嘆一句爆共鳴

今年「很沒有跨年感」？他感嘆一句爆共鳴

今天是2025年最後一天，再過幾個小時就要跨年，但就有網友發文直呼，「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎？」貼文一出立刻引發共鳴，不少人也表示，「長大後，過什麼節日都沒感覺了」、「甚至沒有感覺已經年底了」、「不覺得今年還是一樣只是晚點睡嗎？」

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

亞大女大生載同學吃午餐被撞死　校方證實

亞大女大生載同學吃午餐被撞死　校方證實

義大跨年煙火懶人包！交管、免費接駁一次看

義大跨年煙火懶人包！交管、免費接駁一次看

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

