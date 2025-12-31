鄭麗文籲接受九二共識「迎兩岸和平」　徐國勇不解：國民黨應反省

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中共日前突然宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演並進行實彈射擊，國民黨主席鄭麗文第一時間譴責賴清德總統一天到晚挑釁中國。鄭麗文今（31日）則要求民進黨接受九二共識，兩岸就能迎來繁榮。對此，民進黨祕書長徐國勇受訪時回應，國民黨至今還在九二共識是在作夢、自欺欺人，對於這種不正當的軍演應該同聲譴責，台灣是軍演受害者，國民黨不譴責加害人、反而回頭譴責被害者，這樣的政黨正當性在哪裡？國民黨應該好好想想、反省一下。

對於國台辦聲稱，軍演是捍衛國家主權正義之舉。徐國勇表示，這種說法民眾不會接受，台灣就是台灣、跟中國互不隸屬，昨天中國有計畫性侵擾、軍事演習，違反了國際法，國際法航行相關規定，若有演習必須一周前通知，讓所有航空公司有安全規劃，中共突然前一天宣布、然後就演習，中共是有計畫性的。

徐國勇也提到，若大家記憶深刻，12月初有官員在立院答詢時就提到年底會有相關軍演，西方友好國家也早就提到中國年底會有軍事演習，顯然演習沒有正當性、不正義，對印太區域和平、東南亞和平沒有助益、更是破壞，這是大家不樂見的，中華人民共和國應該思考，好好維護區域和平，這才是國際需要的。

對於鄭麗文稍早稱，民進黨接受九二共識就能迎來和平。徐國勇回應，習近平講得很清楚，九二共識就是一國兩制，他們也強調只有一個中國就是中華人民共和國，國民黨至今還在九二共識、一中各表，這是在作夢、自欺欺人。

徐國勇指出，國民黨對於這種不正當的軍演應該同聲譴責，因為危害區域和平更侵擾台灣，中國國民黨雖然名稱有個中國但現在立足台灣，應該同聲譴責軍演才對，台灣是軍演受害者，國民黨居然沒有譴責加害人、反而回頭譴責被害者，這樣的政黨正當性在哪裡？

徐國勇坦言，對於國民黨的反應極為失望，所有政黨應該站在一起維護台灣和平、同聲譴責中華人民共和國，希望中國國民黨能真正為台灣和平跟幸福努力，而不是和要侵擾台灣的共產黨在一起，會讓國人失望，希望國民黨好好想想、反省一下，兩蔣都是反共立場，為何此時的國民黨變成親共？令人非常不解。