　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

義大跨年煙火秀懶人包！6大觀賞區曝　3階段交管、免費接駁一次看

▲▼2026義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

▲南台灣備受矚目的義大世界跨年煙火秀將邁入17年。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

南台灣最具代表性跨年活動「義大世界999秒煙火秀」今晚將陪伴大家倒數計時跨越2026。義守大學作為景觀第一排，校區晚間6點後將開放民眾進場卡位，預期吸引許多民眾入場，業者也曝光煙火6大觀賞區，同時公布交通管制規劃，呼籲民眾善用免費接駁車。

▲▼2026義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲流墨幻彩煙火超夢幻。（圖／義大世界提供）

首見藍色流星雨、巨型煙火樹震撼視聽

義大世界跨年煙火秀已邁入第17年，為全台知名跨年活動之一，今年除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，創將前所未見的藍色煙火投射夜空，創造出宇宙星河般的唯美幻境 ；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」，多款創新煙火設計勢必再次轟動全台。

▲義守大學六大最佳觀賞位置。（圖／義大世界提供）

▲義守大學六大最佳觀賞位置。（圖／義大世界提供，點圖可放大）

景觀第一排！義守大學「6大觀賞區」18:00開放

長達999秒的大型煙火秀將於2026年1月1日凌晨0點施放，施放地點同樣位於義大世界購物廣場後方大草坪，地形遼闊且增加高空煙火，可滿足全區觀眾視野。

義守大學作為景觀第一排，將於今日傍晚6點開放民眾進場，預期將吸引愛好攝影的民眾前來卡位。特別是綜合教學大樓(百階)、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮，6大區皆是往年最佳觀賞點。

▲▼義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

▲▼義大世界跨年煙火秀「進場」、「散場」管制圖。（圖／義大世界提供，點圖可放大）

▲▼義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

三階段交通管制　散場動線要看清

入城交通部分，義大世界周邊將啟動三階段交通交通管制。第一階段視園區的停車空間適時調整，若停車空間屆滿，就會啟動管制自小客車進場，並於晚間8點起進行汽車入內管制、晚間11點進行機車入內管制。

第二階段散場部分，凌晨12點至於1點15分，先由接駁車、機車散場，最後才輪到自小客車，最快於凌晨1點15分可離場，車輛離場也有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場。

為提升跨年活動便利性，義大世界也提供免費接駁與散車加開義大客運服務。晚間6點至11點，於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於「仁武高中校內」設置免費臨時停車場。

▲接駁資訊。（圖／義大世界提供）

▲免費接駁車資訊。（圖／義大世界提供，點圖可放大）

免費接駁攻略：仁武停車、左營轉乘最方便

跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為2026年1月1日凌晨1點30分，視現場人潮機動調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

蔡依林沒看到粉絲應援　懊惱喊：等等去翻短視頻

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

更多熱門

相關新聞

今年「很沒有跨年感」？他感嘆一句爆共鳴

今年「很沒有跨年感」？他感嘆一句爆共鳴

今天是2025年最後一天，再過幾個小時就要跨年，但就有網友發文直呼，「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎？」貼文一出立刻引發共鳴，不少人也表示，「長大後，過什麼節日都沒感覺了」、「甚至沒有感覺已經年底了」、「不覺得今年還是一樣只是晚點睡嗎？」

台北跨年要安檢！　開包檢查、行李箱禁入

台北跨年要安檢！　開包檢查、行李箱禁入

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

亞大女大生載同學吃午餐被撞死　校方證實

亞大女大生載同學吃午餐被撞死　校方證實

狠男殺傷老闆夫婦　檢請求從重量刑

狠男殺傷老闆夫婦　檢請求從重量刑

關鍵字：

高雄跨年義大世界義大世界跨年999秒煙火秀

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面