義大跨年煙火秀懶人包！6大觀賞區曝　3階段交管、免費接駁一次看

▲南台灣備受矚目的義大世界跨年煙火秀將邁入17年。（圖／義大世界提供）



記者許宥孺／高雄報導

南台灣最具代表性跨年活動「義大世界999秒煙火秀」今晚將陪伴大家倒數計時跨越2026。義守大學作為景觀第一排，校區晚間6點後將開放民眾進場卡位，預期吸引許多民眾入場，業者也曝光煙火6大觀賞區，同時公布交通管制規劃，呼籲民眾善用免費接駁車。

▲流墨幻彩煙火超夢幻。（圖／義大世界提供）



首見藍色流星雨、巨型煙火樹震撼視聽



義大世界跨年煙火秀已邁入第17年，為全台知名跨年活動之一，今年除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，創將前所未見的藍色煙火投射夜空，創造出宇宙星河般的唯美幻境 ；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」，多款創新煙火設計勢必再次轟動全台。

▲義守大學六大最佳觀賞位置。（圖／義大世界提供，點圖可放大）



景觀第一排！義守大學「6大觀賞區」18:00開放



長達999秒的大型煙火秀將於2026年1月1日凌晨0點施放，施放地點同樣位於義大世界購物廣場後方大草坪，地形遼闊且增加高空煙火，可滿足全區觀眾視野。

義守大學作為景觀第一排，將於今日傍晚6點開放民眾進場，預期將吸引愛好攝影的民眾前來卡位。特別是綜合教學大樓(百階)、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮，6大區皆是往年最佳觀賞點。

▲▼義大世界跨年煙火秀「進場」、「散場」管制圖。（圖／義大世界提供，點圖可放大）



三階段交通管制 散場動線要看清



入城交通部分，義大世界周邊將啟動三階段交通交通管制。第一階段視園區的停車空間適時調整，若停車空間屆滿，就會啟動管制自小客車進場，並於晚間8點起進行汽車入內管制、晚間11點進行機車入內管制。

第二階段散場部分，凌晨12點至於1點15分，先由接駁車、機車散場，最後才輪到自小客車，最快於凌晨1點15分可離場，車輛離場也有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場。

為提升跨年活動便利性，義大世界也提供免費接駁與散車加開義大客運服務。晚間6點至11點，於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於「仁武高中校內」設置免費臨時停車場。

▲免費接駁車資訊。（圖／義大世界提供，點圖可放大）



免費接駁攻略：仁武停車、左營轉乘最方便



跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為2026年1月1日凌晨1點30分，視現場人潮機動調整。