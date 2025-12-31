公務救星上線！士林分署培訓Gemini 3.0打造數位秘書

▲AI 不再只是口號，士林分署實戰培訓 Gemini 3.0。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為配合法務部行政執行署推動人工智慧（AI）技術導入行政執行業務的政策方向，法務部行政執行署士林分署於114年12月30日下午舉辦「公務救星 Gemini 3.0 史詩級應用講座」，邀請「泛科學院」頻道主理人莊哲昀老師（AJ Chuang）擔任講師，吸引超過30名執行人員熱情參與。

隨著生成式 AI 技術快速發展，政府機關與民間企業皆積極探索 AI 工具於日常業務中的應用可能。士林分署表示，此次教育訓練以提升同仁對 AI 工具的理解與實務操作能力為目標，透過實際操作示範，協助同仁掌握將新科技融入行政執行流程的關鍵技巧，進一步提升工作效率與精準度。

莊哲昀老師於講座中以深入淺出、幽默務實的方式，介紹當前 AI 發展趨勢，並比較 ChatGPT、Grok、Gemini、Claude、NotebookLM 等多款生成式 AI 工具的特色與應用情境，說明各工具在文字生成、圖片製作、簡報產出等方面的實用功能。課程中亦示範如何運用 AI 快速處理文書工作、生成圖像與簡報內容，協助同仁減輕繁瑣行政負擔。

此外，莊老師也進一步分享進階應用技巧，說明如何將 AI 與其他數位工具串接，打造具備自動化資料整理、文獻彙整及行政輔助功能的「數位秘書」，為公務流程帶來更多彈性與效率。

▲士林分署吳廣莉分署長（右）頒發感謝狀，感謝主講人莊哲昀老師精彩分享。（圖／記者黃宥寧翻攝）

課程進行期間，與會同仁踴躍參與互動，並透過電腦及手機實際操作 Gemini 等多項 AI 工具，親身體驗其在行政實務上的應用成效。多位同仁表示，課程內容貼近實務、具高度啟發性，對未來將 AI 技術導入公務工作流程更具信心，期待能將所學實際運用於日常業務中。

講座尾聲，由士林分署長吳廣莉代表分署致贈感謝狀予莊哲昀老師，感謝其帶來內容豐富且實用的 AI 應用分享。吳分署長也表示，未來將持續規劃推動相關 AI 培訓課程，打造高效、專業且便民的行政執行服務體系，讓民眾實際感受到更專業、更便捷的公共服務品質。