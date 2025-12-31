　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共軍演批賴清德「挑釁」挨轟　鄭麗文：盼大陸別軍事相向

記者鄭佩玟／台北報導

中共日前突然宣布圍台軍演並進行實彈射擊，國民黨主席鄭麗文第一時間譴責賴清德總統一天到晚挑釁中國，透過仇恨和恐懼做政治動員，把自己的路走絕，連累2300萬人，引發敵我不分的批評。鄭麗文今（31日）主持中常會時表示，期待兩岸和解，國民黨一直以此作為重要使命與責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險，也希望大陸當局不要軍事相向，如果民進黨政府也能接受九二共識、公開反對台獨，相信兩岸就能迎來繁榮與種種可能。

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文指出，2025年台灣歷經大罷免、兩次共軍圍台軍演，在新的一年希望迎來新氣象、新氣象、新未來，2025年代表字是「罷」，代表台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年。大罷免期間許多立委遭遇無端羞辱、暴力相向，不再是大家所熟悉的善良、純樸、開放、熱情、樂觀的台灣價值與台灣民情，連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文說，新的一年她希望代表字是「和」，和氣、和解、和平，希望台灣社會不要有暴戾之氣，一片祥和，「我們需要團結的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂地歡迎。」我們真心希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能運轉，讓真正福國利民的政策預算可以推行。

鄭麗文說，藍白才剛提出「台灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色，投資台灣、投資未來，現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，台灣必須朝野和解，才能每天實踐中華民國憲法代表的民主自由法治價值。

鄭麗文強調，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危，自己甚至希望美中也能和解，否則台美關稅戰雖然好像暫緩，但未來前景，大家仍人心惶惶，傳統產業叫苦連天，勞工、台灣農業未來又在哪裡。因為和解帶來的是和平，台海和平是全世界都共同重視關注，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，進行和解，締造和平，而國民黨一直以此做為重要使命與責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險，希望大陸當局不要軍事相向，民進黨政府能接受九二共識、公開反對台獨，馬英九的八年執政已向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就能對話交流和平，迎來繁榮與種種可能性。

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危會是造成三戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話進行交流。國民黨希望進行全面交流，兩岸互相了解，彼此化解仇恨敵意，全方面交流對話，帶來不同於2025年劍拔弩張、對立仇恨、甚至可能軍事相向的一年，每個人都有責任讓全世界感受到和平帶來的紅利。

陳佩琪曝新年願望：今年是人生最艱難一年　民進黨為何滿腦子想害人

陳佩琪曝新年願望：今年是人生最艱難一年　民進黨為何滿腦子想害人

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（31日）表示，「今年是人生有史以來最艱難的一年」，她也再度談到柯文哲的案情，直言檢察官說柯文哲貪污幾千萬，家裡的錢都是自己在管的，請問錢在哪裡？貪到哪裡去了？家裡因為官司，已經負債數千萬，也賠掉累積多年的退休金，這樣還要說他們貪污？民進黨為何總是正事不幹，滿腦子想要害人？現在最大的願望、也是新年新希望，就是自己找個有收入的工作維持生計。

曝高雄市長民調進入黃金交叉　許智傑：三強並列第一、差距0.9%內

曝高雄市長民調進入黃金交叉　許智傑：三強並列第一、差距0.9%內

3綠候選人迎戰地方家族勢力　劉建國：我乘載人民使命他們是家族使命

3綠候選人迎戰地方家族勢力　劉建國：我乘載人民使命他們是家族使命

開箱隨身幸運物！　邱議瑩曝蕭美琴贈「戰貓幣」：關鍵時刻給我力量

開箱隨身幸運物！　邱議瑩曝蕭美琴贈「戰貓幣」：關鍵時刻給我力量

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長　賴清德打臉：並無此事

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長　賴清德打臉：並無此事

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

