孕婦羊水破裂「郵局變身產房」　職員+民眾合築人牆迎來新生命

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市中正路郵局意外成了迎接新生命的溫暖產房！12月29日下午，一名張姓孕婦在郵局辦理業務時突然羊水破裂，在郵局同仁機警應變、熱心民眾主動守護成一道人牆，在救護人員專業協助下，順利於郵局大廳誕下一名健康男嬰，母子均安，溫馨場景讓在場所有人見證了台灣最美的人情風景。

▲彰化員林市中正路郵局產婦平安產下男嬰。（圖／彰化郵局提供）

彰化郵局表示，事發於當天下午4時50分左右，接近郵局營業結束時間。張姓孕婦在櫃檯等候時突然感到不適，隨後發現羊水破裂。郵局同仁察覺異狀後，立即分工合作啟動應變機制：有人迅速撥打119請求救援，有人安撫孕婦情緒，同時清出周圍空間確保通風順暢，並準備毛巾與簡易用品，為後續救援爭取寶貴時間。

▲彰化員林市中正路郵局產婦平安產下男嬰。（圖／彰化郵局提供）

救護人員抵達現場評估後，發現胎頭已下降，情況緊急必須原地接生。此時，營業廳內正在辦理業務的民眾，不約而同放下手中事務，自動自發圍成一圈，用身體築起一道溫暖的「愛心人牆」，細心守護產婦隱私與尊嚴，讓醫護人員能專心進行接生作業。這道突如其來的人牆，成為現場最動人的畫面。

在眾人齊心守護下，經過約20分鐘的緊急處置，一聲宏亮的嬰兒哭聲響徹郵局大廳，宣告新生命的平安到來。醫護人員完成初步處理後，隨即由救護車將母子送往醫院進行後續觀察，所幸兩人狀況都十分穩定。

彰化郵局局長陳樂明今日（31日）上午特別前往醫院探視，攜帶禮品向產婦及家屬表達祝賀與關心。陳局長感動表示：「郵局不只是提供服務的場所，更是社區中最貼近民眾的好鄰居。這次能協助並見證新生命的誕生，意義非凡。」他也特別感謝第一線同仁的機警處理與現場民眾的熱心相助。