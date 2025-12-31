錢付了、武器還沒來？　黃國昌：賴清德的國防計畫是付錢就好？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（31日）召開黨政聯繫會議，針對中共持續升高軍事威脅，黨主席黃國昌質疑，執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題。黃痛批，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7000億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？

針對中共持續升高軍事威脅，民眾黨指出，我國本應務實強化自身防衛能力，保障國軍弟兄合理待遇、並確保既有軍購如期到貨，穩健增強戰力；然而，執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題，反而操作人民恐懼以掩蓋自身不依法行政的失職，成天高喊空洞的團結口號，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案、以及內容不透明的1.25兆元的國防特別條例。

黃國昌表示，建設國家、強化國防，本就不分黨派，但執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，卻反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極。面對共軍演習，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7000億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？

黃國昌指出，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，民進黨立委鍾佳濱更吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍「賣命是義務、沒有資格談保障」。

黃國昌強調，民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨若真的重視國防，賴清德就該赴立法院國情報告、若真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國，「Do your job」才是對國家、對人民最基本的負責。