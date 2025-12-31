　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢付了、武器還沒來？　黃國昌：賴清德的國防計畫是付錢就好？

▲▼民眾黨立法院黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、立委林國成、黃珊珊出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（31日）召開黨政聯繫會議，針對中共持續升高軍事威脅，黨主席黃國昌質疑，執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題。黃痛批，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7000億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？

針對中共持續升高軍事威脅，民眾黨指出，我國本應務實強化自身防衛能力，保障國軍弟兄合理待遇、並確保既有軍購如期到貨，穩健增強戰力；然而，執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題，反而操作人民恐懼以掩蓋自身不依法行政的失職，成天高喊空洞的團結口號，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案、以及內容不透明的1.25兆元的國防特別條例。

黃國昌表示，建設國家、強化國防，本就不分黨派，但執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，卻反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極。面對共軍演習，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7000億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？

黃國昌指出，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，民進黨立委鍾佳濱更吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍「賣命是義務、沒有資格談保障」。

黃國昌強調，民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨若真的重視國防，賴清德就該赴立法院國情報告、若真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國，「Do your job」才是對國家、對人民最基本的負責。

01/01 全台詐欺最新數據

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

鄭麗文明出席總統府升旗　喊話新年朝野和解

中共軍演譴責賴清德挨轟　鄭麗文：盼大陸別軍事相向

憲法法庭將推新判決　黃國昌批：公信力已經徹底崩盤

鍾樹明缺席賴清德視訊會議！原因連發言人都被問倒　軍媒解答了

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

