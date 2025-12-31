　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

社群帳號常莫名消失⋯NCC點名5廠商發佈2指引：可避開不良慣犯

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會）31日睽違近一年召開例行記者會，發佈「網際網路服務使用者申訴及救濟制度指引」（救濟指引）、「網際網路服務提供者透明度報告指引」（透明度指引），點名五家民眾常使用的平台，包含Google的YouTube、Meta的Facebook、Tiktok、Dcard及Line進行平台透明治理，NCC主秘黃文哲也強調，指引不具強制力，但能清楚建立出規範，讓民眾能自行避開不良平台，選擇能夠溝通的平台使用。

▼NCC發佈點名五家平台，希望透過指引讓平台業者自律，能兼顧使用者權利。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼NCC第52次委員諮議會議會後記者會，代理主委陳崇樹、主任秘書黃文哲出席。（圖／記者湯興漢攝）

主秘黃文哲表示，參考其他國家（包含歐盟、澳洲等）網路相關辦法，指出在「網際網路傳播社會調查」研究中發現，多數民眾認為完善的申訴救濟機制及平臺透明度之揭露至關重要，因此從今年四月開始，從4月至11月邀請利害關係人，包涵專家、政府、民間、產業代表召開17場會議，終於趕在年底前發佈「網際網路服務使用者申訴及救濟制度指引」（救濟指引）、「網際網路服務提供者透明度報告指引」（透明度指引）兩大指引，希望平能台提供使用者「救濟管道」避免申訴無門的狀況發生，期待透過軟法引導業者，達維護民眾權益及提高透明信任之政策目標，

對此，NCC點名五個平台，包含

・Google的YouTube
・Meta的Facebook
・Dcard
・TikTok
・LINE

根據這些平台的公開內容，NCC作出相關指引，表示五大平台也都知曉此事，表示「樂觀其成」，儘管相較於社維法，此指引並沒有法律依據，比較偏向「攜手改進」協助建立機制的方向，NCC說明，社會秩序的建立需要各界共識才得以運行，因此雖然指引不具強制性，但社會各界對於如何形塑健全的網際網路傳播環境皆有高度期待，未來將持續透過利害關係人參與。

黃文哲也在受訪時指出，不少民眾都深受「帳號莫名被禁、消失」的原則，認為平台不應因爲政治傾向而箝制人民言論自由，儘管不具強制性，但仍可以透過一些指標讓國民「有所選擇」，一些素行不良的平台會因為指引推出被看到不願調整的地方，民眾可以隨心選擇自己想要的平台使用。

