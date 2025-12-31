大疆教父轉投機器人產業　臥安機器人在港交所正式掛牌

▲深圳臥安機器人在港交所上市。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

由被稱為「大疆教父」李澤湘深度參與投資與孵化的深圳臥安機器人昨（30）日正式在港交所主板掛牌上市，象徵其從創業、研發階段後，進入資本市場運作，也讓外界再次關注大陸機器人產業的商業化前景與挑戰。據了解，臥安機器人主打AI具身家庭機器人領域，以其為核心打造AI家庭生態系統。

《紅星新聞》報導，12月30日，臥安機器人正式在港交所主板掛牌。公司發行價為每股73.8港元，發行2222萬股，募資總額約16.4億港元。上市首日股價小幅上漲0.07%，今（31）日盤中一度漲逾14%，截至發稿上漲9.4%，市值超過178億港元。

▲李澤湘被外界稱為「大疆教父」。（圖／CFP）

臥安機器人成立於2015年，為AI具身家庭機器人系統供應商，由哈爾濱工業大學校友李志晨、潘陽在深圳創立。按2024年零售額計算，臥安機器人市佔率約11.9%，為全球最大AI具身家庭機器人系統供應商，不過，整體市場規模仍偏小，2024年全球相關市場規模僅約59億元人民幣。

招股書顯示，臥安機器人2022年至2024年營收分別為2.75億元（人民幣，下同）、4.57億元及6.1億元，毛利則由9414萬元增至3.16億元，但三年累計虧損仍超過1億元。

臥安機器人2025年上半年錄得0.28億元淨利，首度實現階段性轉盈，主因為核心產品毛利率較高與業務規模擴大。不過，公司也在招股書中預期，截至2025年底仍可能出現虧損，且不排除進一步擴大。

臥安機器人此次IPO募集資金，規劃用於提升研發能力、拓展全球銷售與品牌佈局、償還部分銀行貸款及補充營運資金。上市前，公司已完成十餘輪融資，股東包括高瓴資本、達晨財智、源碼資本等機構。

值得注意的是，身為投資人的「大疆教父」李澤湘角色格外受到外界關注。李澤湘是香港科技大學電子與計算機工程學系教授、松山湖XbotPark機器人基地發起人，自臥安機器人Pre-A輪起即參與投資，並主導A輪融資，松山湖機器人研究院目前持有臥安機器人6.12%股份。