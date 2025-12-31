出獄5個月就犯案！狠男殺傷老闆夫婦恐嚇他兒子　檢請求從重量刑

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區一間金屬加工廠，今年10月驚傳持刀行凶的駭人案件。高雄地檢署近日偵查終結，依殺人未遂、攜帶兇器侵入住宅強盜未遂、傷害及恐嚇危害安全等罪嫌，起訴一名有多項前科的陳姓男子。檢方認定，陳男深夜持美工刀闖入雇主一家住處，不僅朝雇主頸部揮砍，還在屋內追逐、恐嚇年僅12歲的孩子，行徑相當兇殘。

▲男子涉案之後，警方到六甲將人逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

檢方調查，陳姓男子過去因多起竊盜及毒品相關案件，曾被法院判刑，合併執行6年6個月，今年5月才因縮短刑期出獄，沒想到短短5個月後又再度犯案。陳男平時在高雄市大寮區一間金屬加工廠擔任雜工，工廠負責人夫妻與12歲的兒子，就住在工廠後方的辦公室住處。

今年10月27日深夜11點多，一家三口熟睡之際，陳男竟帶著一把美工刀，接連翻越工廠鐵門、辦公室門扇及住宅門扇，闖入住處內。起訴書指出，陳男一進屋就朝男主人頸部揮刀，造成頸部深層切割傷，血管與肌肉嚴重受損。女主人驚醒後試圖阻止，手掌也被美工刀割傷。

男主人在重傷之下仍奮力反抗，卻又遭陳男接連刺砍臉部、肩膀與手部，甚至第二次被砍向頸部，現場血跡斑斑，情況一度相當危急。

更令人心驚的是，12歲的兒子被驚醒後，為了引開陳男，跑到辦公室拿球棒敲擊地面示警，沒想到陳男竟持刀追逐、逼近，還作勢要刺砍，嚇得孩子四處閃躲，生命安全一度陷入高度危險。

檢方指出，陳男後續還隔著門向屋內索討錢財，甚至踢踹門板企圖破門行搶，直到發現男主人已渾身是血，才倉皇逃離現場。男主人隨後被緊急送往高醫急救，歷經頸部血管修補等多項手術後，才勉強撿回一命。

高雄地檢署認定，陳男一連串行為已同時構成殺人未遂、傷害、成年人故意對少年犯恐嚇危害安全，以及攜帶兇器踰越門扇侵入住宅強盜未遂等罪嫌，屬想像競合犯，依法應從最重的殺人未遂罪論處；再加上被害人包含未成年少年，依法請求加重其刑。

檢方也指出，陳男屬累犯，且前案刑期執行完畢不久即再度犯下重罪，犯罪手段比過往更為激烈，顯示其法治觀念薄弱、再犯風險極高，因此請求法院從重量刑，以維護社會安全。