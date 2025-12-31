日本老闆收伴手禮「台南茶」　一泡全融化：是甜的！店家曝真相

▲池田喬俊收到裝著砂糖的「台南茶」。（圖／翻攝自池田喬俊Threads）



記者施怡妏／綜合報導

日本知名蘋果糖品牌「東京林檎製飴所」創辦人池田喬俊，之前在台灣一次狂掃20包「台糖一號砂糖」，引來機場海關關切，掀起熱論。他透露，收到台南客人送的「台南茶」，帶回日本後期待可以喝喝看，日前終於開箱試一試，沒想到一喝「竟然是甜的」，仔細一看，茶包裡放的居然是砂糖，大批網友笑翻。

池田喬俊收到「台南茶」 一打開竟是砂糖包



[廣告]請繼續往下閱讀...

池田喬俊在Threads發文，先前在台南時，有客人送他名為「台南茶」的伴手禮，開心地帶回日本，打算年末細細品嚐，沒想到一打開卻發現，裡面竟然裝的是二砂糖，讓他當場愣住「這不是台糖的二砂吧？」

熱水一沖瞬間溶化 他稱：這不是白粉湯嗎？



池田喬俊以為可能是自己誤會了，仍照「泡茶」的方式將茶包放進熱水中，沒想到瞬間溶化，他形容那一杯像極了「白粉湯」，嘗了一口之後他笑了「這就是台南的味道。我終於明白了，所謂的『茶』，其實是心。」池田也感性表示，品嘗著那杯「台南茶」，度過了一段幸福的時光，「我感受到了，台灣茶道真正的深度。」

貼文曝光，網友笑翻，「瘋掉，台南人真的不能這麼荒唐」、「去翻店家IG，還真有，太瘋了吧」、「台南住麽久，這東西竟然是從日本人這裡得知」、「這什麼鬼啦！我住台南那麼久，從來沒看過」、「寓意是：真正的台南人連喝個水都要全糖才可以」、「怎麼可以把我們的私藏配方拿出來賣」。

貼文也釣出販售「台南茶」茶包的店家留言，「實在很感謝白粉老闆這麼懂台南。台南茶這款商品除了宣傳糖都台南，也藉這個無茶的茶包，讓大家知道台南是台灣少數不屬於茶產地的縣市。背後想表達的是，非產區的台南卻擁有數量眾多的茶行、茶藝工作者與茶產業，這是很有趣的現象，藏了歷史、文化和台南的生活在裡面，所以這枚茶包才叫台南茶」。