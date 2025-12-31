女律師租房藏匿傅崐萁管家扯謊「失聯」　一審判8月+繳庫120萬

▲涉藏匿傅崐萁管家的女律師張睿文，被檢方訊後交保50萬元，嗆記者：你是神經病喔。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署今年（2025年）偵辦國民黨立委傅崐萁「競選小物」涉賄選案，將傅的管家李慶隆列為關鍵證人，資深女律師張睿文卻出錢幫李男租屋藏匿行蹤、向檢方謊稱李男失聯，事發後，張女被起訴涉犯藏匿人犯罪嫌、求刑8月，台北地院今（31日）判張女8月徒刑，緩刑5年，繳交公庫120萬元。可上訴。

本案源於傅崐萁被告發去年（2024年）贈送修容組等3種「競選小物」，給國民黨籍立委企圖藉此爭取競選立法院院長，北檢指揮調查局北部地區機動工作站搜索販售小物的戰天下公司、李慶隆位於花蓮的住處等地，李男今年3月11日到案應訊，深夜交保離開就去向不明。

檢調後續通知李男出庭被放鴿子，今年5月2日發布通緝，張女為李男辯護時，主張李男沒有逃亡之虞，在李男失聯後，張女向檢方聲稱，和交保的李男各自離開地檢署，就沒再聯繫。

但檢方獲報指出，李男座車停在張女律師事務所同棟地下室、已拆掉前後車牌，且張女向不知情房仲聲稱「表弟北上找工作要借住套房」，藉此取得北市大安區麗水街1間套房鑰匙。

李慶隆今年5月9日現身，由另名律師陪同到案，訊後交保100萬元並接受科技監控防逃，仍在偵辦中。檢方進而查出，張睿文短期承租的套房，就是給李男藏身，每月房租1.7萬元也是張女支付，張女還開車送李男跟房仲會合、由房仲帶領李男入住。

現年61歲的張睿文是執業逾20年的資深律師，於傅崐萁擔任花蓮縣長期間，常受委任處理花蓮縣府訴訟，被視為傅崐萁「御用律師」之一。

她今年5月2日被北檢搜索約談到案，始終否認藏匿人犯，訊後交保50萬，還罵欲採訪她回應的記者「神經病」等語，聲稱被諭令交保50萬元「是檢察官的錯」。

檢方今年11月起訴張女涉犯法定最重可判刑2年的藏匿人犯罪嫌，並指張女動用人脈與資源，隱蔽犯罪嫌疑人行蹤，妨害真實發現及國家司法權之行使，違反在野法曹應善盡的操守，所生危害非輕，且始終飾言狡辯、未悔悟反省，犯後態度難謂良好，建請法院判刑8月，以資懲儆。